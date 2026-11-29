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▲aespa昨日舉辦6週年粉絲見面會，全員換上聖誕紅裙帶來舞蹈表演，超級吸睛。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

▲Karina的紅裙造型襯托她白皙的皮膚還有近乎完美的身材，讓粉絲目不轉睛。（圖／翻攝自X@blue_karina_ ）

昨（28）日除了選舉話題登上Threads版面外，還有一抹最吸睛的身影，在社群上不停被轉傳，那就是韓國人氣女團aespa成員Karina（劉知珉）穿聖誕紅裙跳舞的畫面。只見Karina的聖誕裝甜美又可愛，露出鎖骨香肩還有蜜大腿，搭配她強而有力的舞蹈動作，讓粉絲看得目不轉睛。相關影片也不停被分享、轉發，在Threads吸引百萬觀看，粉絲見狀也紛紛留言直呼「女神降臨了！」aespa昨日在首爾高麗大學化汀體育館舉行出道6週年的粉絲見面會《마이(MY) 보고싶다아이(ae)가》慶祝活動，成員們在表演歌曲〈Jingle Bell Rock〉與聖誕版的〈KISS N TELL〉時，特地換上聖誕紅裙的造型，迎接即將到來的聖誕節，相當應景。而4名成員中，Karina的造型最為突出，皮膚白皙身材修長的她，換上平口馬甲上衣，露出性感肩線與鎖骨，再搭配上V字澎澎短裙，將她的好身材展露無遺。Karina更戴上紅色兔子耳朵的髮箍，看起來活潑又可愛，加上她本來就擅長跳舞，換上紅裙後一邊隨著音樂舞動身體，畫面看起來美好和諧，讓粉絲紛紛暈船。Threads上也開始出現大量轉發Karina直拍影片的貼文，累積流量破百萬，網友看了紛紛留言驚呼：「卡寶的影片在河道可以說是殺瘋了」、「Karina已經在我的脆上跳一整天了，停不下來」、「誰要聖誕老公公，我只要卡寶當我聖誕老婆」、「你可以不喜歡K-pop，但不能不承認Karina真的超香」、「聖誕女神降臨了」。現年26歲的Karina因為身材不如其他女偶像過瘦，上鏡經常被嫌胖，但其實Karina身材相當勻稱，她跳舞也充滿力量感，因此深受大批粉絲喜愛。Karina的個人IG更有2100多萬粉絲追蹤，超越aespa官方IG，而她不僅是Prada、Converse品牌大使，更是Nike、Gentle Monster的代言人，人氣超狂。