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2026-27賽季 NBA 最新東西區戰績排行榜（截至11月29日）

排名 球隊 勝 敗 勝率 勝差 主場 客場 近10戰 連續狀態 1 聖安東尼奧馬刺 16 4 .800 — 8-3 8-1 8-2 1連勝 2 洛杉磯湖人 15 4 .789 0.5 8-2 7-2 8-2 1連敗 3 休士頓火箭（↑1） 15 5 .750 1.0 10-1 5-4 8-2 3連勝 4 曼菲斯灰熊（↓1） 15 5 .750 1.0 5-4 10-1 8-2 3連勝 5 明尼蘇達灰狼 14 6 .700 2.0 9-4 5-2 7-3 1連敗 6 波特蘭拓荒者 13 6 .684 2.5 5-2 8-4 7-3 3連勝 7 丹佛金塊 11 6 .647 3.5 4-4 6-2 7-3 1連勝 8 達拉斯獨行俠 12 7 .632 3.5 7-2 5-5 7-3 5連勝 9 金州勇士（↑1） 10 9 .526 5.5 8-1 2-8 4-6 1連敗 10 奧克拉荷馬雷霆（↓1） 10 10 .500 6.0 6-2 4-8 2-8 4連敗 11 鳳凰城太陽 9 9 .500 6.0 5-5 4-4 6-4 2連敗 12 紐奧良鵜鶘 6 14 .300 10.0 4-8 2-6 2-8 1連勝 13 洛杉磯快艇 4 14 .222 11.0 4-5 0-9 3-7 6連敗 14 猶他爵士 3 17 .150 13.0 1-10 2-7 2-8 4連敗 15 沙加緬度國王 2 16 .111 13.0 1-10 1-6 1-9 2連敗

排名 球隊 勝 敗 勝率 勝差 主場 客場 近10戰 連續狀態 1 費城76人 16 5 .762 — 8-3 8-2 7-3 1連敗 2 亞特蘭大老鷹 12 6 .667 2.5 5-3 7-3 8-2 5連勝 3 底特律活塞 12 6 .667 2.5 4-3 8-3 6-4 2連勝 4 波士頓塞爾提克 12 7 .632 3.0 6-2 6-5 5-5 1連敗 5 紐約尼克 12 7 .632 3.0 7-4 5-3 7-3 1連敗 6 邁阿密熱火 11 7 .611 3.5 6-3 5-4 8-2 1連勝 7 克里夫蘭騎士 9 10 .474 6.0 7-3 2-7 4-6 2連敗 8 奧蘭多魔術 8 10 .444 6.5 1-6 7-4 6-4 1連勝 9 多倫多暴龍 7 11 .389 7.5 3-7 4-4 3-7 1連勝 10 芝加哥公牛 7 12 .368 8.0 3-6 4-6 6-4 3連勝 11 華盛頓巫師 7 13 .350 8.5 3-7 4-6 3-7 2連敗 12 印第安納溜馬 6 14 .300 9.5 3-6 3-7 3-7 2連敗 13 布魯克林籃網 5 14 .263 10.0 1-6 4-8 3-7 1連勝 14 夏洛特黃蜂 4 14 .222 10.5 3-7 1-7 1-9 7連敗 15 密爾瓦基公鹿 3 18 .143 13.0 2-9 1-9 2-8 1連勝

美國職籃（NBA）2026-27賽季例行賽今（29）日進行5場交鋒，儘管西區僅有休士頓火箭與奧克拉荷馬雷霆2支球隊出賽，卻在賽後引發西區排行榜洗牌。火箭在主場以131：93血洗輪休三大主力的東區龍頭費城76人，收下3連勝並反超曼菲斯灰熊升上西區第3；而飽受傷病困擾的雷霆在客場以111：119爆冷不敵賽前全聯盟墊底的密爾瓦基公鹿，苦吞本季最長4連敗、近10戰吞下8場敗仗，排名直接跌落至西區第10，也讓今日並無賽程的金州勇士則順勢超車升上西區第9。火箭升至西區第3、僅落後馬刺1場勝差： 面對背靠背出戰且輪休詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）的76人，火箭全場最多領先達42分，靠著森根（Alperen Şengün）21分7籃板4助攻、阿門湯普森（Amen Thompson）20分5籃板5助攻與杜蘭特（Kevin Durant）16分帶領下狂勝38分。火箭戰績推進至15勝5負，雖與灰熊戰績相同，但憑藉對戰與分區優勢正式與灰熊互換排名躍居西區第3，目前僅落後西區第2的洛杉磯湖人（15勝4負）0.5場勝差、距離西區第1的聖安東尼奧馬刺（16勝4負）也僅1場勝差，隨時有機會衝擊西區王座。缺少霍姆格倫（Chet Holmgren）、傑倫威廉斯（Jalen Williams）等7名主力的雷霆，在客場遭遇殘陣公鹿逆轉，即便亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）空砍31分8助攻（官方技術統計另計為34分），雷霆仍不敵公鹿長人韋爾（Kel'el Ware，30分13籃板）與羅林斯（Ryan Rollins，28分6助攻）的聯手爆發。吞下4連敗的雷霆戰績跌至10勝10負（勝率50.0%），排名從西區第9滑落至第10；原本排名第10的勇士（10勝9負、勝率52.6%）則在休兵日以0.5場勝差優勢反超雷霆，重返西區第9。東區方面，76人雖然客場慘敗給火箭、終止連勝（戰績16勝5負），但仍以2.5場勝差穩居東區第一；近期拉出5連勝的亞特蘭大老鷹（12勝6負）則與底特律活塞（12勝6負）並列東區第2，波士頓塞爾提克（12勝7負）與紐約尼克（12勝7負）緊追在後。爆冷擊敗雷霆的公鹿則收下本季第3勝（3勝18負），仍居東區第15名墊底。