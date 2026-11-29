美國職籃（NBA）2026-27賽季例行賽今（29）日進行5場交鋒，儘管西區僅有休士頓火箭與奧克拉荷馬雷霆2支球隊出賽，卻在賽後引發西區排行榜洗牌。火箭在主場以131：93血洗輪休三大主力的東區龍頭費城76人，收下3連勝並反超曼菲斯灰熊升上西區第3；而飽受傷病困擾的雷霆在客場以111：119爆冷不敵賽前全聯盟墊底的密爾瓦基公鹿，苦吞本季最長4連敗、近10戰吞下8場敗仗，排名直接跌落至西區第10，也讓今日並無賽程的金州勇士則順勢超車升上西區第9。
火箭狂勝38分躍居西區第3 逼近龍頭
火箭升至西區第3、僅落後馬刺1場勝差： 面對背靠背出戰且輪休詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）的76人，火箭全場最多領先達42分，靠著森根（Alperen Şengün）21分7籃板4助攻、阿門湯普森（Amen Thompson）20分5籃板5助攻與杜蘭特（Kevin Durant）16分帶領下狂勝38分。
火箭戰績推進至15勝5負，雖與灰熊戰績相同，但憑藉對戰與分區優勢正式與灰熊互換排名躍居西區第3，目前僅落後西區第2的洛杉磯湖人（15勝4負）0.5場勝差、距離西區第1的聖安東尼奧馬刺（16勝4負）也僅1場勝差，隨時有機會衝擊西區王座。
雷霆爆冷輸給墊底公鹿 與勇士排名互換
缺少霍姆格倫（Chet Holmgren）、傑倫威廉斯（Jalen Williams）等7名主力的雷霆，在客場遭遇殘陣公鹿逆轉，即便亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）空砍31分8助攻（官方技術統計另計為34分），雷霆仍不敵公鹿長人韋爾（Kel'el Ware，30分13籃板）與羅林斯（Ryan Rollins，28分6助攻）的聯手爆發。
吞下4連敗的雷霆戰績跌至10勝10負（勝率50.0%），排名從西區第9滑落至第10；原本排名第10的勇士（10勝9負、勝率52.6%）則在休兵日以0.5場勝差優勢反超雷霆，重返西區第9。
76人雖敗仍穩居龍頭 老鷹5連勝升第2
東區方面，76人雖然客場慘敗給火箭、終止連勝（戰績16勝5負），但仍以2.5場勝差穩居東區第一；近期拉出5連勝的亞特蘭大老鷹（12勝6負）則與底特律活塞（12勝6負）並列東區第2，波士頓塞爾提克（12勝7負）與紐約尼克（12勝7負）緊追在後。爆冷擊敗雷霆的公鹿則收下本季第3勝（3勝18負），仍居東區第15名墊底。
2026-27賽季 NBA 最新東西區戰績排行榜（截至11月29日）
西區聯盟（Western Conference）
東區聯盟（Eastern Conference）
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火箭升至西區第3、僅落後馬刺1場勝差： 面對背靠背出戰且輪休詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）的76人，火箭全場最多領先達42分，靠著森根（Alperen Şengün）21分7籃板4助攻、阿門湯普森（Amen Thompson）20分5籃板5助攻與杜蘭特（Kevin Durant）16分帶領下狂勝38分。
火箭戰績推進至15勝5負，雖與灰熊戰績相同，但憑藉對戰與分區優勢正式與灰熊互換排名躍居西區第3，目前僅落後西區第2的洛杉磯湖人（15勝4負）0.5場勝差、距離西區第1的聖安東尼奧馬刺（16勝4負）也僅1場勝差，隨時有機會衝擊西區王座。
雷霆爆冷輸給墊底公鹿 與勇士排名互換
缺少霍姆格倫（Chet Holmgren）、傑倫威廉斯（Jalen Williams）等7名主力的雷霆，在客場遭遇殘陣公鹿逆轉，即便亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）空砍31分8助攻（官方技術統計另計為34分），雷霆仍不敵公鹿長人韋爾（Kel'el Ware，30分13籃板）與羅林斯（Ryan Rollins，28分6助攻）的聯手爆發。
吞下4連敗的雷霆戰績跌至10勝10負（勝率50.0%），排名從西區第9滑落至第10；原本排名第10的勇士（10勝9負、勝率52.6%）則在休兵日以0.5場勝差優勢反超雷霆，重返西區第9。
76人雖敗仍穩居龍頭 老鷹5連勝升第2
東區方面，76人雖然客場慘敗給火箭、終止連勝（戰績16勝5負），但仍以2.5場勝差穩居東區第一；近期拉出5連勝的亞特蘭大老鷹（12勝6負）則與底特律活塞（12勝6負）並列東區第2，波士頓塞爾提克（12勝7負）與紐約尼克（12勝7負）緊追在後。爆冷擊敗雷霆的公鹿則收下本季第3勝（3勝18負），仍居東區第15名墊底。
2026-27賽季 NBA 最新東西區戰績排行榜（截至11月29日）
西區聯盟（Western Conference）
|排名
|球隊
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|主場
|客場
|近10戰
|連續狀態
|1
|聖安東尼奧馬刺
|16
|4
|.800
|—
|8-3
|8-1
|8-2
|1連勝
|2
|洛杉磯湖人
|15
|4
|.789
|0.5
|8-2
|7-2
|8-2
|1連敗
|3
|休士頓火箭（↑1）
|15
|5
|.750
|1.0
|10-1
|5-4
|8-2
|3連勝
|4
|曼菲斯灰熊（↓1）
|15
|5
|.750
|1.0
|5-4
|10-1
|8-2
|3連勝
|5
|明尼蘇達灰狼
|14
|6
|.700
|2.0
|9-4
|5-2
|7-3
|1連敗
|6
|波特蘭拓荒者
|13
|6
|.684
|2.5
|5-2
|8-4
|7-3
|3連勝
|7
|丹佛金塊
|11
|6
|.647
|3.5
|4-4
|6-2
|7-3
|1連勝
|8
|達拉斯獨行俠
|12
|7
|.632
|3.5
|7-2
|5-5
|7-3
|5連勝
|9
|金州勇士（↑1）
|10
|9
|.526
|5.5
|8-1
|2-8
|4-6
|1連敗
|10
|奧克拉荷馬雷霆（↓1）
|10
|10
|.500
|6.0
|6-2
|4-8
|2-8
|4連敗
|11
|鳳凰城太陽
|9
|9
|.500
|6.0
|5-5
|4-4
|6-4
|2連敗
|12
|紐奧良鵜鶘
|6
|14
|.300
|10.0
|4-8
|2-6
|2-8
|1連勝
|13
|洛杉磯快艇
|4
|14
|.222
|11.0
|4-5
|0-9
|3-7
|6連敗
|14
|猶他爵士
|3
|17
|.150
|13.0
|1-10
|2-7
|2-8
|4連敗
|15
|沙加緬度國王
|2
|16
|.111
|13.0
|1-10
|1-6
|1-9
|2連敗
|排名
|球隊
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|主場
|客場
|近10戰
|連續狀態
|1
|費城76人
|16
|5
|.762
|—
|8-3
|8-2
|7-3
|1連敗
|2
|亞特蘭大老鷹
|12
|6
|.667
|2.5
|5-3
|7-3
|8-2
|5連勝
|3
|底特律活塞
|12
|6
|.667
|2.5
|4-3
|8-3
|6-4
|2連勝
|4
|波士頓塞爾提克
|12
|7
|.632
|3.0
|6-2
|6-5
|5-5
|1連敗
|5
|紐約尼克
|12
|7
|.632
|3.0
|7-4
|5-3
|7-3
|1連敗
|6
|邁阿密熱火
|11
|7
|.611
|3.5
|6-3
|5-4
|8-2
|1連勝
|7
|克里夫蘭騎士
|9
|10
|.474
|6.0
|7-3
|2-7
|4-6
|2連敗
|8
|奧蘭多魔術
|8
|10
|.444
|6.5
|1-6
|7-4
|6-4
|1連勝
|9
|多倫多暴龍
|7
|11
|.389
|7.5
|3-7
|4-4
|3-7
|1連勝
|10
|芝加哥公牛
|7
|12
|.368
|8.0
|3-6
|4-6
|6-4
|3連勝
|11
|華盛頓巫師
|7
|13
|.350
|8.5
|3-7
|4-6
|3-7
|2連敗
|12
|印第安納溜馬
|6
|14
|.300
|9.5
|3-6
|3-7
|3-7
|2連敗
|13
|布魯克林籃網
|5
|14
|.263
|10.0
|1-6
|4-8
|3-7
|1連勝
|14
|夏洛特黃蜂
|4
|14
|.222
|10.5
|3-7
|1-7
|1-9
|7連敗
|15
|密爾瓦基公鹿
|3
|18
|.143
|13.0
|2-9
|1-9
|2-8
|1連勝