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補選戰場大洗牌！藍點名林家興、黃佳恬 綠恐採空降奇兵

▲江和樹選前雖受到次子涉賭風波的打擊，仍拿下選區第一高票。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.11.29）

2026九合一大選結果底定，選後全台預計有8個選區將進行立委補選，其中台中市長當選人何欣純留下的立委席次，先前沒有太多討論。原本動作最積極的台灣民眾黨市議員江和樹，雖然選前受到次子涉開地下賭場風波衝擊，昨晚仍強勢拿下選區第一高票順利連任；今（29）日他被媒體問及是否投入立委補選時，直言這次選舉結果已經證明「藍白合是必走的路」，至於是否出戰，他坦言個人意願是其次，最終仍要「看大人決定」。何欣純留下的台中市第七選區（大里、太平）選舉人數高達34萬人，從本屆市議員選舉結果觀察，太平區由民進黨蔡耀頡拿下第一高票、國民黨黃佳恬緊追在後；大里、霧峰選區第一高票則是民眾黨的江和樹、第二高票為國民黨林碧秀，藍白綠在當地實力皆不容小覷。先前地方政壇普遍看好國民黨籍立法院副院長江啟臣當選台中市長，各界對立委補選的焦點全放在江啟臣的豐原選區，當時藍營市府客委會主委江俊龍、白營不分區立委陳清龍的討論度較高，綠營則可望由資深市議員謝志忠再度出馬；未料選戰後期何欣純急起直追成功翻盤，導致台中立委補選戰場大洗牌，意外落在大里、太平區。事實上，3年前國民黨曾空降文傳會副主委林家興挑戰何欣純，林家興落選後並未離開，不僅持續深耕基層，更接任台中市工策會副總幹事；昨晚選舉結果揭曉後，他第一時間在網路社群發表看法，支持者隨即湧入留言敲碗「補選交給你了」、「把這一席拿下」。此外，地方傳出國民黨市議員黃佳恬與民眾黨江和樹皆布局2028立委大選。面對選後突如其來的補選任務，國民黨台中市黨部低調表示還要多方聽取意見；不過兼任民眾黨台中市黨部主委的陳清龍，先前就曾私下透露口風「如果是大里太平區，就是江和樹了。」此次江和樹在選前遭遇次子江慶偉涉嫌經營地下賭場的重大衝擊，外界一度以為他將元氣大傷，但江和樹迅速修正選戰策略，昨晚開票仍勇奪大里、霧峰區第一高票，地方人士忍不住笑著形容他是「打不死的江和樹」。對於是否披掛上陣參與補選，江和樹強調，這次選舉白營大勝，台中長期作為地方藍白合示範區，整體選戰策略並非他個人可以決定，還是得由柯文哲、黃國昌、盧秀燕等「大人」共同商議、進行通盤考量。他接下來要做的事，就是好好監督何欣純。至於要力保這席立委的民進黨陣營，原本地方傳聞中壯世代市議員林德宇可望出線，但他此次市議員得票排名在兩位老將張芬郁、李天生之後，未來能否完美承接何欣純的龐大選票版圖，黨內仍須好好盤算，目前也傳出不排除「空降奇兵」的可能性。