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2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）昨（28）日落幕，最終由中國隊、尼加拉瓜隊拿下最後2張會內賽門票，參賽16支球隊也全出爐。據《體育報知》報導，目標奪回冠軍寶座的日本武士隊，計畫派遣情蒐團隊前往各國聯盟考察，且不限亞洲，將納入南美洲等地；此外，日本隊明年3月將來台交流，將徵召超過28人的陣容赴台。明年世界12強賽16支隊伍出爐，獲得參賽資格的前12隊依照世界排名分別是1.日本、2.中華隊、3.美國、4.韓國、5.委內瑞拉、6.墨西哥、7.波多黎各、8.巴拿馬、9.荷蘭、10.古巴、11.澳洲、12.多明尼加。資格賽晉級的球隊分別是西班牙、義大利、尼加拉瓜以及中國。據《體育報知》報導，日本隊為備戰明年12強，計畫派遣情蒐分析團隊前往他國職棒進行考察，監督井口資仁指出，「我們內部正在討論，不限於台灣與韓國，對於將在12強賽交手的各國對手，必須再更深入進行分析才行。」據日本隊相關人士透露，這項情蒐計畫不僅涵蓋亞洲，還包含南美洲等地，預計將蒐集各國職棒例行賽季尾聲20至30場比賽的數據與影像資料。井口資仁日前率日本隊在亞冠賽奪冠，但目光立刻轉向下一階段。《體育報知》指出，日本隊在奪冠當晚，就召開檢討會，並針對明年3月6、7日於臺北大巨蛋的「台日交流賽」名單進行討論。井口資仁表示，「3月我們會以完整陣容出擊，也希望多帶一點人去。」《體育報知》推測，日本隊將徵召超過正式比賽登錄上限28人的陣容赴台備戰。距離12強會內賽開打不到一年，由於攸關洛杉磯奧運參賽資格，只有「亞洲排名最高球隊」與「歐洲與大洋洲合計排名最高球隊」可以拿下參賽門票，因此每場比賽都相當重要。井口資仁強調，「我們能不能精準提供選手想要的（情蒐）資料？我們會仔細篩選、分析，為選手打造一個最容易發揮的環境。」明年世界12強棒球賽將採用全新的四階段賽制，依序為預賽（Opening Round）、複賽（Second Round）、超級循環賽（Super Round）與獎牌戰（Medal Games）。台北市與東京將成為本屆賽事兩大核心舞台，中華棒協將在台北主辦其中一組預賽與一組複賽，最終4強超級循環賽與獎牌戰則將移師東京巨蛋決出勝負。