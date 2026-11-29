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▲言承旭（如圖）一一感謝團員仔仔、吳建豪、阿信以及全場歌迷。（圖／資料照）

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信《F✦FOREVER恆星之城》11/28、11/29在台北大巨蛋開唱，言承旭不僅身穿薄紗背心，讓超壯胸肌、腹肌若隱若現，展現絕佳身材。台上，他還感謝《流星花園》製作人柴智屏：「今天有個特別的人來到現場，她在我生命中，是很美好的存在。」昨晚演唱會上，言承旭、吳建豪、仔仔和阿信各自帶來精彩的SOLO演出，言承旭身穿薄紗背心，隱約露出胸肌、六塊腹肌，精壯身材讓人看了大飽眼福；台上他特別點名《流星花園》的製作人柴智屏，表示：「今天有個特別的人來到現場，她在我生命中，是一個很美好的存在。謝謝柴姐，（我們）有這個機會站在台上，真的是因為妳當初願意冒這個險，用我們這幾個不懂事的小孩。」此外，言承旭也感性向團員們告白，提到仔仔周渝民說：「曾經好幾年我很迷惘，不知道做什麼，我看到仔仔戲劇上的表現，我告訴自己要好好努力。」至於吳建豪，言承旭則感謝對方願意跟他說心裡的話，「我知道我有很多不懂事的時候，謝謝你願意分享。」最後，言承旭也謝謝阿信讓他們站上大巨蛋舞台，誇讚對方私下非常溫暖，並在他身上學到好多，且不忘向全場歌迷喊話，直呼：「我們都要對自己好一點，因為你們都很值得。」說完言承旭向全場90度鞠躬，讓全場立刻尖叫聲不斷。由於上週才剛結束上海演出，《F✦FOREVER恆星之城》緊接著本週在台北開唱，面對緊湊的運輸時程，原裝巨型舞台、全方位環場「逐星號」、星願展翼延伸舞台勢必無法如期抵達。為此，團隊特別斥資 5 億元，重新打造原汁原味的極致舞台，只為守住這份跨越光年的約定，今晚也將繼續開唱。