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🔹2026年元坤盃基本資訊

▲2026年第7屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽將於12月26日至27日在臺北田徑場登場。（圖／元坤運動文創提供）

🔹2026年元坤盃三大亮點

🔹2026年元坤盃參賽隊伍

組別 國際勁旅 台灣地主隊伍 賽事焦點 公開組 🇯🇵 日本拓殖大學

🇰🇷 韓國延世大學

🇹🇭 泰國朱拉隆功大學 臺北市立大學

中國文化大學

國立臺灣體育運動大學

國立臺灣師範大學 • 拓殖大學挑戰四連霸

• 延世大學（上屆亞軍）捲土重來

• 朱拉隆功大學（上屆一般組冠軍）主動升組踢館 一般組 🇭🇰 香港浸會大學

🇸🇬 新加坡南洋理工大學

🇰🇷 韓國首爾大學 國立臺灣大學

國立政治大學

陸軍軍官學校

逢甲大學 • 隨著衛冕軍升組，將誕生全新冠軍

• 香港浸會大學挾香港大專冠軍頭銜強勢加入

• 逢甲大學首度參賽 高中組 🇰🇷 韓國養正高中 建國中學

八斗高中

觀音高中 • 國際對抗首度延伸至高中層級

• 韓國養正高中首度受邀參賽

• 年輕選手可在主場累積跨國實戰經驗

🔹橄欖球比賽怎麼比？

▲臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽公開組拓殖大學尋求四連霸，上屆第三名、地主台北市立大學誓言抱回冠軍獎盃。（圖／元坤運動文創提供）

2026年第七屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽將於12月26日至27日在臺北田徑場登場。主辦單位於今(29)日賽前記者會公布本屆亮點，14 支大專隊伍、4支高中隊伍將同場競逐，參賽陣容涵蓋臺灣、日本、韓國、泰國、新加坡及香港六國。今年獲運動部「臺灣品牌國際賽事計畫」支持，賽事將結合國際球星交流、國際職業裁判專業交流、橄欖球體驗區及市集，擴大球員與球迷的參與。《NOWNEWS》為讀者整理元坤盃的完整資訊、參賽學校。🔥時間： 2026年12月26日（六）至 12月27日（日）🔥地點： 臺北田徑場🔥線上轉播：愛爾達體育4台🔥參賽規模： 臺灣、日本、韓國、泰國、新加坡、香港共6國，合計18支隊伍（14支大專隊伍、4支高中隊伍）邀請兩屆亞運金牌得主、香港七人制橄欖球傳奇球星姚錦成（Salom Yiu Kam Shing）擔任國際貴賓，透過經驗分享與青年選手互動交流。再度邀請韓國國際裁判徐仁洙來臺執法，並進行規則判讀、比賽管理與球員安全等技術分享，提升國內賽務水準。現場首設「橄欖球體驗區」（透過關卡教學傳球、移動與達陣）及「周邊市集」（結合餐飲與賽事文創商品），讓球迷與民眾親身參與。橄欖球比賽主要透過持球衝入對方達陣區壓球觸地（達陣及懲罰達陣皆得5分）或踢球過門柱（達陣後的轉換加踢得2分，罰踢射門與落踢射門皆得3分）來爭取高分獲勝。比賽進行時，球員只能向側後方傳球，向前掉球會構成「敲球」違規，且比賽不因擒抱而頻繁停錶，持球員倒地放球後雙方會透過「拉克（Ruck）」或「茂爾（Maul）」繼續爭奪球權。若發生輕微違規或球出界，則分別以雙方抱團推擠的「爭球（Scrum）」與跳起爭搶的「界外擲球（Lineout）」重新開賽，裁判也會視情況運用「利益原則」讓進攻方保有優勢時比賽續行。常見賽制包含全場80分鐘的傳統15人制（世界盃賽制）、上下半場各 7 分鐘且節奏極快的奧運項目7人制，以及以扯下腰間布帶取代衝撞、適合新手與校園推廣的帶式橄欖球。