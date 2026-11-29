2026年第七屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽將於12月26日至27日在臺北田徑場登場。主辦單位於今(29)日賽前記者會公布本屆亮點，14 支大專隊伍、4支高中隊伍將同場競逐，參賽陣容涵蓋臺灣、日本、韓國、泰國、新加坡及香港六國。今年獲運動部「臺灣品牌國際賽事計畫」支持，賽事將結合國際球星交流、國際職業裁判專業交流、橄欖球體驗區及市集，擴大球員與球迷的參與。《NOWNEWS》為讀者整理元坤盃的完整資訊、參賽學校。
🔹2026年元坤盃基本資訊
🔥時間： 2026年12月26日（六）至 12月27日（日）
🔥地點： 臺北田徑場
🔥線上轉播：愛爾達體育4台
🔥參賽規模： 臺灣、日本、韓國、泰國、新加坡、香港共6國，合計18支隊伍（14支大專隊伍、4支高中隊伍）
🔹2026年元坤盃三大亮點
🔥國際球星重磅助陣： 邀請兩屆亞運金牌得主、香港七人制橄欖球傳奇球星姚錦成（Salom Yiu Kam Shing）擔任國際貴賓，透過經驗分享與青年選手互動交流。
🔥知名國際裁判來台： 再度邀請韓國國際裁判徐仁洙來臺執法，並進行規則判讀、比賽管理與球員安全等技術分享，提升國內賽務水準。
🔥新增體驗區與市集： 現場首設「橄欖球體驗區」（透過關卡教學傳球、移動與達陣）及「周邊市集」（結合餐飲與賽事文創商品），讓球迷與民眾親身參與。
🔹2026年元坤盃參賽隊伍
🔹橄欖球比賽怎麼比？
橄欖球比賽主要透過持球衝入對方達陣區壓球觸地（達陣及懲罰達陣皆得5分）或踢球過門柱（達陣後的轉換加踢得2分，罰踢射門與落踢射門皆得3分）來爭取高分獲勝。
比賽進行時，球員只能向側後方傳球，向前掉球會構成「敲球」違規，且比賽不因擒抱而頻繁停錶，持球員倒地放球後雙方會透過「拉克（Ruck）」或「茂爾（Maul）」繼續爭奪球權。若發生輕微違規或球出界，則分別以雙方抱團推擠的「爭球（Scrum）」與跳起爭搶的「界外擲球（Lineout）」重新開賽，裁判也會視情況運用「利益原則」讓進攻方保有優勢時比賽續行。
常見賽制包含全場80分鐘的傳統15人制（世界盃賽制）、上下半場各 7 分鐘且節奏極快的奧運項目7人制，以及以扯下腰間布帶取代衝撞、適合新手與校園推廣的帶式橄欖球。
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🔥時間： 2026年12月26日（六）至 12月27日（日）
🔥地點： 臺北田徑場
🔥線上轉播：愛爾達體育4台
🔥參賽規模： 臺灣、日本、韓國、泰國、新加坡、香港共6國，合計18支隊伍（14支大專隊伍、4支高中隊伍）
🔥國際球星重磅助陣： 邀請兩屆亞運金牌得主、香港七人制橄欖球傳奇球星姚錦成（Salom Yiu Kam Shing）擔任國際貴賓，透過經驗分享與青年選手互動交流。
🔥知名國際裁判來台： 再度邀請韓國國際裁判徐仁洙來臺執法，並進行規則判讀、比賽管理與球員安全等技術分享，提升國內賽務水準。
🔥新增體驗區與市集： 現場首設「橄欖球體驗區」（透過關卡教學傳球、移動與達陣）及「周邊市集」（結合餐飲與賽事文創商品），讓球迷與民眾親身參與。
🔹2026年元坤盃參賽隊伍
|組別
|國際勁旅
|台灣地主隊伍
|賽事焦點
|公開組
|🇯🇵 日本拓殖大學
🇰🇷 韓國延世大學
🇹🇭 泰國朱拉隆功大學
|臺北市立大學
中國文化大學
國立臺灣體育運動大學
國立臺灣師範大學
|• 拓殖大學挑戰四連霸
• 延世大學（上屆亞軍）捲土重來
• 朱拉隆功大學（上屆一般組冠軍）主動升組踢館
|一般組
|🇭🇰 香港浸會大學
🇸🇬 新加坡南洋理工大學
🇰🇷 韓國首爾大學
|國立臺灣大學
國立政治大學
陸軍軍官學校
逢甲大學
|• 隨著衛冕軍升組，將誕生全新冠軍
• 香港浸會大學挾香港大專冠軍頭銜強勢加入
• 逢甲大學首度參賽
|高中組
|🇰🇷 韓國養正高中
|建國中學
八斗高中
觀音高中
|• 國際對抗首度延伸至高中層級
• 韓國養正高中首度受邀參賽
• 年輕選手可在主場累積跨國實戰經驗
橄欖球比賽主要透過持球衝入對方達陣區壓球觸地（達陣及懲罰達陣皆得5分）或踢球過門柱（達陣後的轉換加踢得2分，罰踢射門與落踢射門皆得3分）來爭取高分獲勝。
比賽進行時，球員只能向側後方傳球，向前掉球會構成「敲球」違規，且比賽不因擒抱而頻繁停錶，持球員倒地放球後雙方會透過「拉克（Ruck）」或「茂爾（Maul）」繼續爭奪球權。若發生輕微違規或球出界，則分別以雙方抱團推擠的「爭球（Scrum）」與跳起爭搶的「界外擲球（Lineout）」重新開賽，裁判也會視情況運用「利益原則」讓進攻方保有優勢時比賽續行。
常見賽制包含全場80分鐘的傳統15人制（世界盃賽制）、上下半場各 7 分鐘且節奏極快的奧運項目7人制，以及以扯下腰間布帶取代衝撞、適合新手與校園推廣的帶式橄欖球。