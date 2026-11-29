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沈伯洋勝選壓縮與小麻糬親子時間 趙介亭：4年後你們準備好了再來當市長

民進黨立委沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安最後沒能成功，最後發表敗選感言後抱起女兒小麻糬並向支持者致謝。對此教育工作者趙介亭在社群表示，身為台北市民很難過；但身為教育工作者很開心，投完票在回程的路上，忽然驚覺到，如果沈伯洋當選台北市長，第一任4年的期間，小麻糬也會從6歲長大到10歲，沈伯洋會錯過很多相處時光，但親子時光過了就是過了，很期待沈伯洋夫妻可以用這4年，好好地和小麻糬建立更深厚的關係，「4年後你們準備好了、小麻糬準備好了，台北市民可能也準備好了，再請沈伯洋來成為我們的市長，好嗎？ 」趙介亭直言，身為台北市民很難過；但身為教育工作者很開心，應該是說為小麻糬開心。投完票在回程的路上，忽然驚覺到，如果沈伯洋當選台北市長，第一任4年的期間，小麻糬也會從6歲長大到10歲。有看市民之夜的人，看到沈伯洋夫妻唱著睡覺之歌，小麻糬則大喊「不要！」這不是叛逆、不是頂嘴，而是孩子對於自己需求的吶喊。趙介亭表示，6歲前後，是孩子從幼兒期到學齡期的轉換，這時的孩子，要面對不同的教育環境和學習內容的挑戰，之前沈伯洋也有說，小麻糬在寫字和注音有遭遇挫折。再到10歲前後（女孩比男孩早），孩子會進入到青春期，那時的孩子或要稱青少年則要面對自己身心的轉變，以及同儕之間的關係與他人的眼光，以沈伯洋在競選時的節奏和時間安排，不難看出他是一個盡力做到最好的個性，也很容易把公眾的利益，放在自己和家人的需要之前。趙介亭表示，如果沈伯洋這次就當選市長，覺得會錯過很多與小麻糬在10歲之前的相處時光，而親子時光過了就是過了，是無法用後面的時間來回填或彌補的，很期待沈伯洋夫妻可以用這4年，好好地和小麻糬建立更深厚的關係，也陪伴小麻糬建立起內在的強大，同時又能帶著溫暖和良善，「4年後你們準備好了、小麻糬準備好了，台北市民可能也準備好了，再請沈伯洋來成為我們的市長，好嗎？ 」