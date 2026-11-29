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◼︎台北市11月30日停水範圍

▲台北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月30日停水範圍

▲新北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月30日停水範圍

▲桃園市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月30日停水範圍

▲台南市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月30日停水範圍

▲高雄市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹縣11月30日停水範圍

▲新竹縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹市11月30日停水範圍

▲新竹市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新竹市11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月30日停水範圍

▲宜蘭縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月30日停水範圍

▲雲林縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月30日停水範圍

▲屏東縣11月30日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月30日（週一）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台南市還有長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月30日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月30日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：西安街1段293巷及石牌路1段166巷一帶(直接用水戶:停水45戶)🕦影響時間：11月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：福德街10號周邊路段一帶(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月30日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：忠孝東路4段553巷、菸廠路(直接用水戶:停水4戶)🕦影響時間：11月30日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：11月30日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：三重區三和路4段117巷(單雙號)、仁美街22、36、40、46、47、52、54、56、62號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：11月30日10時至14時(共4小時)📍停水地區三重區：元富二街與仁義街交口至仁義街101巷前(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：11月30日12時至19時(共7小時)停水原因：汰換管線工程停水施工改接作業。📍停水地區大溪區：三元里、南興里、員林里、瑞源里。龍潭區：九龍里。共5個村里。🕦影響時間：11月30日11時至18時(共7小時)停水原因：汰換管線工程新舊管斷管連絡。📍停水地區觀音區：廣福里；大福路、福山路二段、福建路一段、福建路二段、福新路。🕦影響時間：11月30日10時30分至18時30分(共8小時)停水原因：斷管連絡。📍停水地區觀音區：大同一路、建國路、成功路一段、榮工北路、榮工南路、源遠街。🕦影響時間：11月30日12時至18時(共6小時)停水原因：辦理流量計新設工程。📍停水地區龍潭區：凌雲里。共1個村里。🕦影響時間：11月30日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月30日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區山上區：山上里。🕦影響時間：11月30日09時至11時(共2小時)停水原因：管線搶修。📍停水地區麻豆區：港尾里謝榜寮。🕦影響時間：11月30日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月30日09時至13時(共4小時)停水原因：關西淨水場停電檢驗。📍停水地區關西鎮：全部。新埔鎮：內立里、寶石里。內立坑街、十鄰路、台蓄街、文山路亞東段、文德路一段、文德路二段、環南街、進高路、關埔路內立段、關埔路水車頭段、關埔路雲東段尖石鄉：六曲窩道路。橫山鄉：中豐路三段。芎林鄉：文德路一段。桃園市龍潭區：水汴頭高原道路、湳窩路、福源路。🕦影響時間：11月30日22時至1日05時(共7小時)停水原因：分區管網封閉測試。📍停水地區香山區：延平路二段、竹香北路、華江街、西濱路二段。🕦影響時間：11月30日09時至15時(共6小時)停水原因：分區管網封閉測試。📍停水地區香山區：長興街。🕦影響時間：11月30日13時至17時(共4小時)停水原因：增設消防栓工程新舊管線連接。📍停水地區宜蘭市：嵐峰路三段100巷、嵐峰路三段106巷、嵐峰路三段108巷、嵐峰路三段116巷。🕦影響時間：11月30日13時至17時(共4小時)停水原因：增設消防栓工程新舊管線連接。📍停水地區宜蘭市：珍珠路131巷、宜科一路85巷。🕦影響時間：11月30日08時至18時(共10小時)停水原因：辦理消防栓新設工程停水施工改接作業。📍停水地區二崙鄉：成功路、文化路。🕦影響時間：11月30日08時至18時(共10小時)停水原因：辦理消防栓新設工程停水施工改接作業。📍停水地區土庫鎮：中央公路。崙背鄉：中央公路、南光路、外環道路、大利街、長青街。🕦影響時間：11月30日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。