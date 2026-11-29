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九合一大選昨（28）日正式落幕，國民黨立委萬美玲的兒子佀廣洋也參加了本次議員選舉，但因為私生活、買票爭議連環爆，使他沒能當選，值得一提的是，萬美玲當天投票時，前面排隊的是網紅統神，但因為他已經4、5天沒洗澡，難免會有些味道，而萬美玲就成了最直接的受害者，兒子落選、臭氣衝鼻同時攻擊，被網友開玩笑是「本次最大輸家。」網紅統神昨晚直播時，聊到自己去投票的經驗，「可以講一個比較好笑的，我今天去投票的時候，萬美玲剛好排我後面。」接著他被觀眾問到，「她有沒有覺得很臭？」統神回應：「我好像4天沒洗澡還是5天，我忘記了，啊不管啦，反正去投票而已。」影片曝光後瞬間在社群掀起熱議，「兒子選輸就算了還要被你這樣用魔法攻擊」、「好慘，兒子慘輸還被臭到」、「被王妃修理還要被神罰」、「兒子沒選上，還被前面這胖子臭到」、「統神天崩開局臭氣整頓霸凌者佀廣洋老媽。」國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，本來在這次選舉中獲得國民黨提名，不過今年4月開始卻突然出現他求學時期黑料，不只曾因網路簽賭被送少年法庭，還在學校霸凌他人等，事後他拍片道歉，並且宣布用無黨籍身分參選。雖然萬美玲的兒子佀廣洋失利本次選舉，不過異軍突起的無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，倒是以16字超長名字以及超悲慘身世在網路爆紅，她主打不募款、選舉補助全捐出、加碼育兒津貼等政見，順利當選本次議員。