我是廣告 請繼續往下閱讀

「洋流」外溢攻下台中 民進黨從上屆大敗中重振

藍營基本盤陷「沉默螺旋」 蔣萬安攻藍白合奏效

鄭麗文不符合主流民意 親中路線恐成2028包袱

中國施壓、川普發言難測 小笠原肯定台灣選舉活力

2026九合一大選落幕，台北市長蔣萬安擊敗民進黨沈伯洋，儘管沈伯洋選前掀起「洋流」熱潮，卻未能撼動藍營北部版圖。長年研究台灣選舉的國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，國民黨支持者選前不願表態，形成「沉默螺旋」讓外界低估藍營基本盤；他也點出，「洋流外溢」效應助攻民進黨拿下台中，而國民黨主席鄭麗文的親中路線，恐成為2028總統大選的扣分因素。小笠原欣幸接受日本《朝日新聞》專訪時指出，這次選舉期間，沈伯洋在台北掀起一股被稱為「洋流」的熱潮，現場氣氛相當熱烈，當時甚至有看法認為，民進黨有機會挾著這股聲勢，攻破國民黨在台北市及新北市的傳統優勢。不過，最終國民黨不只守住雙北，就連桃園市、基隆市等北部縣市也大致守住，反而在中南部流失選票，失去台中市、彰化縣等重要據點。從全台22縣市首長席次來看，民進黨取得10席，國民黨11席，另有無黨籍1席，藍營表面上仍維持些微優勢。不過，小笠原欣幸也觀察到，民進黨全國總得票數略微超越國民黨，代表綠營已從2022年地方選舉的大敗中重新振作，整體得票大幅成長。至於民進黨為何能夠大幅增加得票，小笠原欣幸歸納出3大因素，首先是政治風向轉變，從選前約3個月開始，總統賴清德政府支持率逐漸上揚，在野黨支持度則開始下滑；其次是沈伯洋帶起的「洋流」熱潮，雖然沈伯洋本人未能在台北勝選，但外溢效應被認為有助民進黨拿下原本屬於國民黨重要據點的台中市。第3個因素則是兩黨選戰策略不同，小笠原欣幸分析，民進黨歷經2022年地方選舉大敗、2024年總統大選勝選卻失去立法院過半席次，以及去年大罷免失利後，賴清德調整選戰策略，不再反覆強調中國威脅，而是將重心轉向內政議題，同時依照各縣市不同情況挑選候選人，逐步提升整體戰力。反觀國民黨，部分縣市的派系內鬥未能平息，最終付出失去彰化縣、新竹縣等地的代價。至於民進黨聲勢看似高漲，為何仍未能攻下台北、新北等北部大本營？小笠原欣幸認為，北部原本就是國民黨支持度較高的區域，即使「洋流」在選戰期間掀起旋風，仍出現部分藍營支持者不願表明自身政治傾向的情況。小笠原欣幸以社會學概念「沉默螺旋」解釋，從網路貼文及街頭造勢活動觀察，外界可能感覺民進黨聲勢浩大，但國民黨的基本盤其實沒有因此動搖。此外，台北市長選戰最後階段，蔣萬安進一步強化與民眾黨的在野聯盟，這項策略成功奏效，也成為國民黨守住台北的重要因素之一。談到這次九合一選舉對2028年總統大選的影響，小笠原欣幸認為，選舉結果將帶來複雜變化。民進黨從4年前的大敗中重新拉高得票，等於替賴清德爭取連任打下更穩固的基礎；加上綠營在賴清德領導下相當團結，黨內目前一致支持他連任。至於在野陣營，雖然也證明仍保有一定支持基本盤，但國民黨內部的政治動向並不明朗，未來總統候選人由誰出戰、政黨路線如何調整，都是待解決的棘手問題。對於外界認為鄭麗文立場親中，他直言，從台灣民調來看，自認是台灣人的民眾仍占多數，支持維持台灣現狀的民意也相當穩定，台灣認同並未出現明顯改變，因此鄭麗文的立場並不符合台灣主流民意。小笠原欣幸也指出，鄭麗文在整場選舉期間人氣始終低迷，甚至出現部分縣市國民黨候選人對她助選敬而遠之的情況。由此來看，鄭麗文的親中路線到了2028總統大選，可能成為國民黨的扣分因素，而藍營內部未來將會如何修正這條路線，仍需持續觀察。回顧這次選舉，小笠原欣幸認同「洋流」確實讓選戰變得格外熱鬧，不同世代的民眾都感受到參與選舉的樂趣，現場不乏年輕人投入競選活動，或熱切聆聽候選人演講；另一方面，也有選民選擇與選戰熱潮保持距離，但仍然履行投票義務。小笠原欣幸也提到，中國持續施壓，加上美國總統川普發言難以預測，都讓台灣面臨的外部環境日益嚴峻，但選民仍按照民主程序完成選舉。他認為，透過一張張選票選出、培養政治人物，必要時也能透過選票給予懲罰，這種選擇自身未來的民主活力，在這次選舉中充分展現。