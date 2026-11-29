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民眾黨議員14席增至34席 沈榮欽：成長幅度第一

北市藍營少2席、白營增2席 沈榮欽：鍾小平成為祭品落馬

民進黨縣市長選票增加125萬票 沈榮欽分析藍綠白得票

2026九合一地方選舉落幕，除了縣市長選舉版圖洗牌，民眾黨在縣市議員選戰中的表現也備受關注，不僅台北市6席全壘打，新北市也跨越成立黨團的3席門檻。加拿大約克大學副教授沈榮欽今（29）日分析，民眾黨縣市議員席次成長幅度第一，是本次縣市議員選舉的大贏家。這固然是因為國民黨「割議員的肉」來成就縣市長，但也是民眾黨「全力一搏避免泡沫化」的結果。沈榮欽今發文指出，民眾黨是本次縣市議員的大贏家。國民黨席次雖然大減23席，但仍有344席，維持第一大黨的地位；民進黨增加32席，來到309席。民眾黨雖然增加的席次不如民進黨，但是從14席增加到34席，成長幅度第一，而且在台北市等議會成為關鍵少數，並且跨越成立黨團的3席門檻。沈榮欽認為，這固然是因為國民黨割議員的肉來成就縣市長，但也是民眾黨全力一搏避免泡沫化的結果。民眾黨本身的母雞毫無建樹，張啟楷所在的嘉義市，民眾黨議會席次依然掛零。他直言，「民眾黨本次選舉最大的成就是暫時避免了泡沫化的命運。」針對台北市選情，沈榮欽指出，台北市投票率不僅超過7成，而且達到72.14%，不僅超過六都市長投票率65.04%，也超過4年前台北市的67.70%。根據過去經驗，台北市投票率越高，對民進黨候選人越有利，但是本次投票率超過72%，蔣萬安仍然贏沈伯洋11萬多票，洋流的聲勢反而激出藍營的危機感。沈榮欽表示，如同鍾小平所說，蔣萬安最後犧牲一兩名藍營議員換取小草選票，也是大局所迫的做法。最後果然台北市白營議員全上，鍾小平成為祭品落馬，而台北市國民黨減少的2席議員，正好是民眾黨增加的2席。沈榮欽認為，雖然全國「綠＝藍＋白」，但是在台北市「綠＜藍＋白」，其實可以說台北市的綠遠小於藍加白，民進黨要在台北市單獨獲勝，近乎不可能的任務。沈榮欽也分析，相較4年前縣市長選舉，民進黨得票增加125萬多票，國民黨只增加12萬多票，超出的113萬票也讓民進黨得票率超過國民黨。國民黨席次從14席減到11席，民進黨席次則從5席增加到10席。不過，沈榮欽指出，4年前國民黨得票率50%、民進黨42%；如今民進黨48%、國民黨47%，民進黨就算選票多了100多萬票，得票率仍不及4年前國民黨過半的優勢，如今也只領先國民黨1%多一點。沈榮欽表示，民進黨超過國民黨的14萬多張選票，扣掉高虹安贏的4萬票、張啟楷的5萬多票和鍾東錦贏的7萬票，其實泛藍和泛綠在縣市長的得票幾乎所差無幾，民進黨還少2萬多票。換句話說，雖然在很多民調上顯示綠大於藍加白，但是在本次縣市長選舉中，綠和藍加白幾乎是一樣大的。