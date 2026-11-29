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▲網友透露許多在地伯伯投票不是因為政見，而是王妃的好身材。（圖／翻攝自Threads）

九合一大選昨（28）日正式落幕，其中參選桃園市議員候選人的前JFK女郎「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，特別改名超長16字掀起全台討論，拿下2.9萬票以該選區第一高票進軍議會，而她能夠獲得許多票的關鍵也公開，網友透露竟是參選照的爆乳好身材吸引許多長輩，貼文曝光後甚至吸引她本人回應，「謝謝，世界和平。」一名網友在Threads發文，透露自家爸爸原本沒有要投票，但在自己的推薦下去了投票所排隊，等待期間，爸爸跟身邊老伯伯聊天時，發現大家都要把票投給「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，但並非是為了她所提出的政見，而是她的宣傳照身材很好，所以決定給出這個神聖的一票。貼文只短短公開三個小時，瞬間就吸引近5萬網友按讚留言，「算式全錯但答案是對的」、「零件亂組，但最後還是能跑了起來」；不僅如此，就連王妃本人都現身留言區回應，「謝謝，世界和平」，笑翻許多網友。2026九合一大選昨日投開票，前JKF女郎「Angela寶7」以16字姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入選戰，用無黨籍身分參選桃園市第一選區議員，最終以29,533票成為選區第一高票者。「王妃」本來是網紅及寵物美容師Angela寶7，曾是JKF百大女郎第7名，她今年接受小商人邀請，將本名改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，從姓名、古裝造型到選舉策略都引起高度討論。