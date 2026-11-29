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國民黨地方大選慘敗失守6縣市，主席鄭麗文昨卻隻字未提敗選責任，引發批評。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（29）日證實，組發會主委李哲華昨一早就遞出辭呈，稱階段性任務已經完成，要回歸本來的位置，但他將之壓下，因為還有立委補選；但同時他也把自己的辭呈遞給黨主席鄭麗文，因為選舉結果總要有人負責，他來負擔輔選成敗責任。李乾龍說，他把辭呈放在黨主席鄭麗文辦公室後，晚間10點多就離開黨部，但車子離開一半鄭麗文又把他找回，稱明天要開一個輔選的檢討會議，一切以主席意見為主。李乾龍續道，鄭麗文這次盡了很大的責任，沒看過一個黨主席這麼認真，還好她還年輕，像她這樣全程跑幾圈下來體力受不了。鄭每天都到南部去，回到家都半夜，大家看在眼裡真的是非常辛苦、非常盡責、努力的黨主席，大家不應該為了選舉有不當的批評，國民黨現在最需要的是要面對現實，團結黨內面對2028的選舉才是重要的事。