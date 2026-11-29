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LINE Pay Money 12月迎新制

▲ 115年12月起LINE Pay Money交通乘車碼加入TPASS 2.0，用戶可在LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業。(圖／公路局提供）

搭車最高享63%回饋！4大優惠一次看

LINE Pay Money常客優惠怎麼登錄？

哪些交通工具可以使用？搭車前注意1件事

LINE Pay Money預計在12月1日正式納入TPASS 2.0公共運輸常客回饋機制，未來搭乘公車、捷運等適用的大眾運輸工具，只要使用手機乘車碼，就能累積搭乘次數，符合門檻即可獲得回饋金。LINE Pay Money也祭出12月加碼優惠，雙北公車最高享63%回饋，還有機會抽中16,888點LINE POINTS。不過，想從12月1日起完整累積搭乘紀錄，記得在明（30）天前完成登錄。交通部公路局宣布，繼悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay之後，LINE Pay Money成為第4家加入TPASS 2.0常客優惠的電子支付服務，12月1日起正式累計乘車回饋，根據LINE Pay Money官方說明，11月30日前完成登錄的用戶，統一自12月1日起開始累計搭乘紀錄，若是12月1日當天或之後才完成登錄，則要等到登錄隔天才會開始計算，當天搭車紀錄不會納入回饋。為迎接新制上路，LINE Pay Money推出12月乘車優惠，活動期間為12月1日至12月31日，4大優惠整理如下：其中，雙北公車符合各項優惠門檻，指定乘車交易最高可享63%回饋，但並非每一趟車資都能享有相同比例的回饋。根據公路局公布的操作流程，已開通LINE Pay Money的用戶，不必另外下載App，即可透過LINE Pay完成登錄。1.開啟LINE Pay，進入「乘車碼」頁面。2.點選下方「常客優惠」。3.找到TPASS 2.0+常客優惠，點選「立即登錄」。4.閱讀相關條款並勾選個資同意書。5.點選「同意並登錄」，再次確認即可完成。完成登錄後，可隨時透過常客優惠頁面查看當月預計回饋金額及前一個月的回饋紀錄。目前LINE Pay Money乘車碼適用於台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車及基隆市公車等，貓空纜車、三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌則不適用上述LINE POINTS乘車優惠。另外，LINE Pay Money乘車碼是透過電子支付帳戶餘額扣款，不能直接使用綁定的信用卡付款，建議通勤族提前儲值或開啟自動儲值功能，避免因餘額不足影響搭車。