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2026九合一選舉結果出爐，國民黨勉強保住雙北市長職位，意外失去人口第二多的台中市，日媒指出，這對原本預計角逐2028年總統大位的現任台中市長盧秀燕造成衝擊，選後國民黨的內部角力和分歧也將擴大。根據日經亞洲報導，國民黨在傳統票倉台北市，遭遇民進黨立委沈伯洋以「洋流」為號召的強力挑戰，最終現任市長蔣萬安仍以11萬票的差距勝出。但在台中市，國民黨卻遭逢意外挫敗，江啟臣的形象原被認為能掌握住中間選民選票，被預期能夠輕騎過關，最終卻敗給民進黨立委何欣純，成為這次六都唯一由藍翻綠的縣市。這樣的結果也衝擊到即將卸任台中市長的盧秀燕，盧秀燕被認為是國民黨挑戰2028的總統大熱門，報導引述多名消息人士看法，認為盧秀燕在選後幾周內就會宣布參選2028總統大選，但如今她挑戰總統的野心勢必被質疑。日經亞洲研判，在選舉結果出爐後，對於國民黨來說將出現另一個關鍵問題，選戰艱困的結果，將可能加劇國民黨的內部摩擦，國民黨內部既有山頭以及黨主席鄭麗文領導的班底，分歧料將日漸擴大。