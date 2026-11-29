我是廣告 請繼續往下閱讀

「一口氣把蔣萬安截殺！」呱吉再舉觸身球神比喻

王定宇安慰小水滴：已創下意想不到收穫和改變

台北市長選戰最終由國民黨現任市長蔣萬安成功連任，民進黨候選人沈伯洋則拿下逾66萬票、得票率45.69%，創下民進黨在台北市歷史第二高得票率，緊追陳水扁1998年締造的45.91%紀錄。對此，網紅「呱吉」邱威傑在選後直播中大讚沈伯洋，認為他在外界普遍不看好的情況下接下艱難任務，成功打出漂亮一仗，更直言「一口氣把蔣萬安截殺在這裡」，引發網路熱議。呱吉28日晚間透過個人YouTube頻道直播評論選舉結果，對於網路上嘲諷「烘乾小水滴」，他直言相當好笑，認為該說法忽略了沈伯洋這次選戰真正做到的事。呱吉指出，當時不僅外界普遍不看好，民進黨內部也有不少人怯戰，但沈伯洋仍選擇主動扛下重任，最後催出超高得票率，幾乎逼近民進黨在台北市的歷史紀錄，如此高水準的表現實屬不容易。呱吉接著從總統大選布局進一步分析，如果蔣萬安這次敗選，沈伯洋便能名正言順地成為黨內熱門人選，甚至可以挾著勝選氣勢，想選2028還是2032都可以。不過，儘管沈伯洋最終沒有拿下首都，卻也成功阻斷了蔣萬安可能累積的聲勢。呱吉形容，沈伯洋等於「一口氣把蔣萬安截殺在這裡」，也讓這場選戰的政治影響不只侷限於台北市長選舉。呱吉還以棒球比賽作比喻，認為沈伯洋雖然沒有直接敲出全壘打，卻像是靠著觸身球保送隊友上壘；他也提到，何欣純拿下台中市長，不僅讓民進黨成功翻轉藍營執政縣市，也削弱了現任台中市長盧秀燕的接班氣勢。呱吉感嘆，這樣的選舉結果在半年前根本難以想像，最後更反酸網路上的嘲諷聲浪：「沒有人被烘乾啦，白痴喔。」這番評論曝光後，迅速在社群平台引發討論，民進黨立委王定宇隨後也在臉書轉發相關片段，感性寫下：「原本想說些什麼，發現沒有辦法說的比呱吉好。」他也希望沈伯洋、所有「小水滴」及「洋流」支持者都能知道，這場選戰已經創造出許多意想不到的收穫與改變。網友也紛紛留言力挺「洋流是個覺醒的開始，呱吉說得好，雖然只是觸身球保送其他人，但，台灣前進了」、「勇者欣梅爾你好帥，沈伯洋創造了歷史，太棒了」、「Puma沒有輸，換小水滴們做51戰隊的靠山」、「沈伯洋太優秀了，讓水滴凝聚匯聚成洋流，洋流永續」、「如明居正教授所說，我們接下來要『面對和戰』，台灣的民主自由不容被破壞」。