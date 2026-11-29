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2026九合一大選落幕！共有19名現任立委轉戰地方首長選舉，其中8名區域立委成功當選縣市長，包括民進黨7人、國民黨1人，這意味隨著新任縣市長將於12月25日宣誓就職，立法院也將面臨一波洗牌。目前藍綠補選布局逐漸浮上檯面，台中市民眾黨已率先點名議員江和樹，彰化傳出吳音寧可能換選區參選，台南則有陳亭妃胞妹陳怡珍提前布局，嘉義縣長翁章梁、金門前縣長楊鎮浯也被點名可能轉戰立委。民進黨何欣純當選台中市長後，將空出台中市第7選區立委席次，選區涵蓋太平區及大里區部分里。民眾黨台中市黨部主委陳清龍今（29）日率先表態，點名此次議員選舉拿下第一高票的江和樹，是黨內相當適合的唯一人選。江和樹則表示，現階段剛打完選戰，這個時間點談補選「很奇怪」，但他會準備好，尊重黨部意願。國民黨方面，2024年曾與何欣純交手的台中市工策會副總幹事林家興，也於今日在臉書表示，「我個人也會審慎思考，未來何去何從」。至於民進黨接棒人選，目前尚未明朗。民進黨陳素月當選彰化縣長後，將空出彰化縣第4選區立委席次。據《上報》報導，民進黨新潮流系統已有接班規劃，可能由現任行政院中部聯合服務中心執行長吳音寧轉換選區，接棒陳素月。國民黨方面，此次參選彰化縣長失利的魏平政是否轉戰立委，受到關注。此外，前員林市長張錦昆、前彰化縣農會總幹事張建豐，也被媒體點名為可能人選。雲林縣是此次8個立委補選選區中，仍存在縣長選舉結果變數的地區。民進黨劉建國僅以173票之差擊敗國民黨張嘉郡，張嘉郡則已聲請驗票，若後續重新計票結果出現變化，也可能牽動雲林縣第2選區是否須辦理立委補選。據媒體報導，民進黨內部傾向從在地議員中尋覓接班人選，但目前藍綠兩黨均未有明確人選浮上檯面。民進黨蔡易餘當選嘉義縣長後，將空出嘉義縣第1選區立委席次。據《聯合報》報導，英系將全力爭取這席海線立委席次，即將卸任的嘉義縣長翁章梁，未來究竟是轉戰立委或赴中央任職，受到地方關注。此外，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜也被地方點名為潛在人選，最後仍須經地方與黨中央協調。國民黨方面則尚未有明確人選。民進黨王美惠此次成功拿下嘉義市長寶座，立委補選也讓即將卸任的國民黨嘉義市長黃敏惠下一步動向受到關注，地方也傳出2位「阿惠」互換政治跑道的說法。黃敏惠過去曾擔任立委，據《中時新聞網》報導，國民黨傳出有意推出黃敏惠回鍋參選立委，爭取重新拿下嘉義市的國會席次。民進黨方面則尚未有明確人選，可能由在地議員爭取。民進黨陳亭妃當選台南市長後，將空出台南市第3選區立委席次，選區涵蓋安南區及北區。其中，陳亭妃胞妹、現任台南市議員陳怡珍此次未參選議員連任，被視為提前布局立委接班。據《上報》報導，黨內也曾有人勸進即將卸任的台南市長黃偉哲轉戰立委，但黃偉哲並無意願。此外，國安會副秘書長林飛帆、前立委陳柏惟也被媒體點名為可能人選，國民黨方面目前尚無明確人選。賴瑞隆當選高雄市長後，將空出涵蓋前鎮、小港及旗津的高雄市第8選區立委席次。民進黨內目前已有多名地方政治人物被點名，包括高雄市觀光局長高閔琳、市議員鄭光峰、林智鴻、簡煥宗等人。此外，此次民進黨前鎮、小港區議員初選失利的黃彥毓，也被視為可能投入立委補選的人選。黃彥毓曾任民進黨高雄市黨部主委，此次市長選戰也擔任賴瑞隆競選總部副總幹事。國民黨陳玉珍當選金門縣長後，據《梅花新聞網》報導，原先有意參選金門縣長的前縣長楊鎮浯，在國民黨中央勸退下退出縣長選戰，並接任國民黨金門縣黨部主委，被視為提前為立委補選鋪路。至於民進黨是否派人角逐金門立委席次，目前仍未確定。