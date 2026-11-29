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2026地方大選落幕，國民黨痛失6縣市，黨內逼宮鄭麗文氛圍濃厚，要求她為敗選負責。國民黨副主席兼秘書長李乾龍則痛斥，鄭麗文很努力輔選，她只是有苦在心裡，六都每個地方都把她切割的這麼乾淨，情何以堪，現在又說她輔選不利，有欠公平。國民黨苗栗縣長鍾東錦開第一槍，批評黨中央選戰雜亂無章、提名人治色彩過重，要求應向支持者提出具體交代。李乾龍說這是他個人看法，黨中央這次縣市長提名一切照制度，新竹縣協調後用「三七比」，也經過兩位候選人同意；台中市提名的時候也盡力協調，不希望姊弟相爭，但雙方互不相讓，盧秀燕也有她的考量，最後黨中央決定用初選民調來比。李乾龍說，過程中雙方互相放話，也有一些不愉快的事情發生，但最後兩個人還是和和氣氣的把初選辦完，根據制度提名江啟臣。至於彰化就更複雜，經過謝家姊弟相爭，他也跟謝家父母說，不能兩個都要，結果始終無法協調出來，中間還有新北市副市長劉和然的事件，鄭麗文也三顧茅廬，最後劉仍拒絕。李乾龍更說，彰化縣長王惠美也有堅持，終究也是出來輔選，所以這次選舉差距拉小，也感謝王惠美。當然整合是慢了點，但彰化鄭麗文下了最多工夫、去最多次輔選，一直怪罪主席提名過程雜亂無章，有欠公允。李乾龍更說，鄭麗文這次非常努力輔選，但六都每一個地方都把她切割的這麼乾淨，情何以堪，她很努力，她只是有苦在心裡面，現在又說她輔選不利，這個說法有欠公平，身為她的幕僚長，過去也不相識，被找來當然是為了國民黨、中華民國努力，他過去也當過前主席江啟臣的秘書長，沒看過一個主席像鄭麗文這麼用心奔波。