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半導體族群最穩 民生消費傳產族群當黑馬

2026年九合一大選於昨（28）日正式落幕，六都版圖最終形成藍綠「三比三」平手局面。資深分析師周代運表示，台股徹底告別選舉噪音，正式回到「賺業績、賺輪動」的節奏，點名「半導體晶片」與「地方建設及民生傳產」兩大族群，將成為年底補漲行情的核心主軸。九合一選舉最終以國民黨拿下台北、新北、桃園，民進黨拿下台中、台南、高雄做為六都結果。周代運說，絕大多數散戶都在犯同一個致命錯誤：沉迷政治議題吵來吵去，卻錯過盤面最真實的資金訊號，「股市永遠炒的是『預期』。」他分析，選前半個月，台股指數震盪、量能萎縮、主流輪動雜亂，根本不是產業差，就是資金不敢動。當外資停手、投信保守、法人躺平，全場都在等選舉靴子落地，消除變數，而現在最大的變數已經消失。他說，極端產業政策調整的風險歸零，北台灣科技重鎮、各縣市產業投資環境重回穩定；風險溢價快速下行，原本觀望的千億級資金，接下來只做一件事：回流台股布局，選前的官方護盤只是假性撐盤，掩蓋了真強勢、真弱勢，選後才是真行情、真輪動、真修復。周代運點名接下來有兩大產業將會是選後獲利。第一是半導體晶片族群，近期晶片類股持續回檔，跟產業基本面無關，純粹是選舉避險性殺盤。輝達AI供應鏈、先進封裝、IC設計的訂單能見度，一路維持高景氣。台積電、聯發科做為台股權值雙龍頭，超跌本益比修復行情剛啟動。選後外資回流第一優先就是權值科技股，中小超跌晶片標的，即將迎來批量補漲，這是接下來最穩的獲利方向。其次是地方建設及民生消費傳產族群。隨著新一輪縣市治理團隊就位，各地建設預算、民生扶持政策會陸續落地。營建、水泥、觀光、零售消費這些低位、低籌碼壓力的族群，會迎來明確的題材行情；這類標的最適合散戶，沒有高回檔風險，輕鬆吃波段補漲利潤。周代運也提醒，選後資金重新分流之下，目前處於高位階、缺乏實際業績支撐的小型雜題材投機股，恐將持續走弱整理，投資人千萬別盲目接盤被套。他重申選舉行情的鐵律：「利空出盡即是大利多」，下週一到週三盤中若有拉回低點，正是提前卡位年底趨勢行情的好機會。他總結，選舉行情的鐵律是利空出盡即是大利多，不確定性落地，就是好事，預估週一到週三，如果有低點出現，那會是不錯的低吸機會。