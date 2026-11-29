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2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰今（29）日在新莊球場進行，由平鎮高中對決北科附工，上演「桃園內戰」。北科附工在5局上靠著陳靖岳代打建功先馳得點，平鎮高中則是在6局下靠著幸世賢的致勝安打，單局攻下3分逆轉。平鎮高中先發投手范博超此役完投7局僅失1分，終場平鎮高中以3：2險勝北科附工，奪下賽會2連霸、隊史第9冠。此役雙方分別推出范博超交手梁畯閎，前4局范博超威風八面，賞給北科附工打線12上12下，還飆出7次三振。梁畯閎雖然前4局有被平鎮打線上壘，但仍穩定「拆彈」，瓦解對方攻勢，兩隊前4局打完以0：0平手。戰局在5局上出現變化，范博超在一出局後投出觸身球保送，中斷開賽13上13下，北科附工也下達短打戰術，將跑者推進至二壘得點圈，此時平鎮決定申告敬遠，將壘包擠滿成一、二壘。北科附工啟用代打、換上陳靖岳，在2好球的情況下，陳靖岳鎖定范博超失投球，一棒擊出深遠清壘安打，助隊先馳得點，取得2：0領先。率先破蛋的北科附工，在5局下換投，左投劉尚杰登板後援，連續賞給平鎮高中3次三振。6局下平鎮高中吹起反攻號角，蘇子進敲出安打、彭成安選到保送，北科附工選擇換上余利亞「拆彈」，平鎮高中藉由短打戰術攻佔二、三壘，隨後曾乙喆擊出滾地球換回1分，邱聖安雖然也敲出滾地球，但游擊手發生接球失誤，讓平鎮高中跑回追平分。平鎮高中追平比分後，幸世賢擊出中外野深遠二壘安打，送回壘上的邱聖安，平鎮取得3：2領先。7局上北科附工最後反攻，站在投手丘上的仍是范博超，雖然在一出局後被攻佔二壘，范博超仍穩定解決打者，抓到最後2個出局數，終場平鎮高中以3：2險勝北科附工，奪下賽會2連霸、隊史第9冠。