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生肖羊：熬過低潮終於被看見 事業翻身、桃花也來了

生肖虎：低谷直接翻身 事業強勢翻身、感情迎轉機

生肖狗：努力終於有回報 工作穩定進步、家中好事增加

2026年進入最後一個月，12月生肖運勢迎來新轉折，《搜狐網》運勢專欄分析指出，生肖羊、虎、狗有望告別先前的低潮與壓力，迎來「苦盡甘來」的年末運勢。事業方面有機會突破卡關、獲得貴人相助，感情也逐漸回溫，單身者有望遇到新緣分，有伴者則能化解過去的摩擦，生活好消息接連出現。屬羊的人個性溫和、做事穩定，過去一段時間雖然認真投入工作，卻容易有「付出很多、成果沒有」的感覺，感情也可能因為過度遷就而陷入內耗。12月運勢明顯轉強，長期累積的努力有望開始收成，事業上，卡關的工作、停滯的計畫有機會重新進行，表現也更容易獲得主管或同事肯定，甚至出現新的合作或發展機會。感情方面，單身者有機會認識個性溫和、相處舒服的新對象；有對象的人則適合把過去的誤會解開，關係逐漸回溫。屬虎的人行動力強、有企圖心，但前一段時間容易遇到工作受阻、競爭壓力大，明明有能力卻找不到發揮空間，感情也可能因為忙於工作而忽略另一半。進入12月，屬虎人的運勢有望迎來大逆轉，事業方面，原本卡住的事情開始有轉圜，新機會、人脈與合作可能主動找上門，過去被低估的能力也有機會重新受到肯定，升遷、重要任務或新的發展方向值得期待。感情方面，單身者有機會遇到個性獨立、彼此欣賞的對象；已有對象的話，則能透過溝通化解摩擦，重新找回相處的默契。熬過前面的低潮後，12月可能是生肖虎今年最有感的翻身時刻。屬狗的人重感情、有責任感，習慣把工作與家庭都扛在自己身上。過去幾個月容易出現付出不等於收穫的情況，財務與感情也有些壓力。12月開始，屬狗人有望迎來久違的好消息，事業上，工作逐漸恢復進度，過去累積的能力與口碑開始發揮作用，容易獲得主管信任或遇到願意協助自己的貴人。感情方面，單身者有機會透過朋友介紹或日常生活認識新對象；有另一半的人，能透過溝通解開心結，家庭氣氛更加穩定。生活方面，過去掛心的事情有望陸續出現結果，家人平安、工作順利等小確幸，也會讓屬狗人感受到「辛苦沒有白費」，一路撐到年底，12月終於輪到生肖狗接住好運。