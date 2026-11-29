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國民黨地方大選大敗，失守6縣市，黨內檢討聲浪逼向黨主席鄭麗文。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（29）日則證實，昨晚已經遞出辭呈，替敗選負責。他說自己預估應該是14席，最多掉一席，萬萬沒想到雲林、台中市意外敗選，當初最擔心的是雙北，雙北候選人太自信、造成輕敵，希望經過這次選舉，國民黨應該痛定思痛、團結。李乾龍說，台中很多地方大老，三番兩次提醒說要注意，他也跟江啟臣也提過。那也去雲林兩次給前縣長張榮味看了民調數據，提醒一定要特別小心，張麗善跟張嘉郡兩個人的特質是不一樣的，要注意這個問題，沒想到這個慘遭滑鐵盧，這兩個地方是他們意料之外。李乾龍也說，這次他最擔心的就是雙北，若雙北都輸掉，還有2028的選舉嗎？台灣在國際上介在兩強之間，團結都來不及，還自己黨內製造分裂，怎麼面對2028的選舉？賴清德不是省油的燈啊，所以經過這一次選舉以後，希望國民黨應該痛定思痛、團結。他直言，雙北候選人太過自信、造成輕敵，後來才會選得這麼辛苦，但是終究選民眼睛是雪亮的，所以還是穩住了，那他一直認為說台北市比新北市還更穩一點，畢竟選民的結構不一樣，但非常感恩市長侯友宜盡了最大力量，控制了選情。李乾龍續道，當初對高雄、宜蘭非常有信心，另外新竹縣因初選廝殺太厲害，所以造成藍營分裂，後來黨很努力說服楊文科當主委，慢慢把它挽回來。但終究還是因為初選廝殺得太過激烈，造成很多基層選民心理上對候選人有排斥。李乾龍說，本來國民黨在新竹有四成的「樓地板」支持度，民進黨是「天花板」，所以一個這樣紮實的支持度，居然在新竹會敗選，是初選時廝殺太厲害，分裂造成沒有整合好。