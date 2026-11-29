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韓國媒體《TV朝鮮》與多家韓媒近期接連披露，國家情報院（國情院）為營救曾任職於韓國半導體企業、後轉往中國半導體企業工作的韓國國民，擬以「第三國情資」交換。報導直指竟提議將調查及監控台灣情報人員在韓境內的活動，並將掌握的相關情資提供給中國。不過，韓情報機構週日（29日）否認此事。韓國「朝鮮電視台」（TV Chosun）上週四報導，國情院曾提議提供「第三國」情報並暫停對中反情報行動，以換取一名據傳於2023年底被捕的線人獲釋。該報導引述匿名官員的話說：「據稱在美國情報當局發現所謂的『第三國』其實就是台灣並提出異議後，這項交易便告吹了。」《中央日報》（JoongAng Ilbo）報導，這名遭拘留的男子是一名半導體工程師，2016年從三星電子（Samsung Electronics）被中國長鑫存儲（ChangXin Memory Technologies）挖角。根據法新社報導，報導提到，韓國情報機構在聲明中表示：「國情院正致力於讓遭中國拘留的韓國公民獲釋。有關中國在談判期間提議國情院停止針對中國的反情報活動作為放人條件的說法，並非事實。國情院從未提議向中國提供有關台灣的情報來交換釋放人質。」國情院拒絕證實他的身分，但據報導，他後來轉職到另一家中國半導體公司，隨後於2023年12月在合肥遭中國國安當局逮捕。國情院在聲明中，也否認談判是因為美方反對而破裂。聲明最後表示：「在我們正竭盡全力營救我國公民之際，我們敦促媒體針對這起重大事件，克制未經查證的隨意報導。」值得注意的是，韓國總統李在明23日大規模調整外交及國安高層人事，撤換國家情報院（國情院）院長李鍾奭，加上相關消息，引發外界揣測。