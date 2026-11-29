我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年九合一選舉結果出爐，國民黨在六都中成功守住台北、新北及桃園，卻意外丟掉台中市，引發各界討論。對此，前立委沈富雄分析，新北市能夠勝選，關鍵在於台北市長蔣萬安成功激勵藍營支持者，進而將氣勢外溢至國民黨新北市長候選人李四川；至於台中失守，他則認為與國民黨候選人江啟臣的個性有關，更直言「江啟臣也是很君子，所以會輸成這個樣子」。沈富雄28日上政論節目《少康戰情室》表示，蔣萬安這次選得很好，不僅成功激勵藍營支持者，也帶動整體選情。他觀察到，部分年長藍營選民一早8點多就出門投票，甚至有外籍移工陪伴、攙扶坐輪椅的長者前往投票所，每個人臉上都充滿戰鬥意志，顯示藍營支持者這次展現高度動員力。沈富雄進一步指出，新北市勝選的關鍵，就是蔣萬安的選戰氣勢外溢到李四川身上，而且他認為，這股外溢效應甚至比民進黨立委沈伯洋所帶起的「洋流」外溢到民進黨新北市長候選人蘇巧慧還要大。沈富雄也點名，這次最難過的恐怕是蘇巧慧及其父親、前行政院長蘇貞昌，因為「蘇家的朝代在新北斷掉了」。至於國民黨為何沒能拿下台中，沈富雄則將原因歸咎於江啟臣的個性。他回顧，江啟臣上一次參加國民黨內初選時，展現相當君子的風度，即使最後以些微差距落敗，也沒有多說什麼，直接接受結果；這次初選又遭立委楊瓊瓔持續糾纏，直到最後才順利出線參選。沈富雄認為，江啟臣始終過於君子，才會導致這次選戰「輸成這個樣子」，話鋒一轉，他也強調，台中市對國民黨而言是不能輕易失守的關鍵戰場，尤其對有意角逐更高政治位置的人來說，更不能輸掉台中。沈富雄並以現任外交部長的林佳龍為例，指出他當年就是因為輸掉台中，政治前途受到影響，藉此提醒台中選戰的重要性。