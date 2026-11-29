精品優格品牌「馬修嚴選」驚傳會員個資外洩！近日有多名民眾在網路上反映，收到冒用業者名義發送的詐騙訊息，內容不僅掌握真實姓名及電話，還假借訂單異常誘導消費者加入LINE客服，引發個資外洩疑慮。對此，馬修嚴選證實，11月12日發現官網系統遭異常存取，部分會員基本聯絡資訊及訂單相關資料恐遭未經授權取得，已啟動防護措施並通報主管機關，呼籲會員提高警覺。
民眾網友收到假訂單通知！姓名、電話正確引發疑慮
優格品牌「馬修嚴選」近日傳出會員個資外洩事件，多名網友在社群平台Threads反映，近期明明沒有購買商品，卻接獲假冒官方名義發送的訂購通知，訊息中的姓名及電話都正確，只有地址有誤，讓不少消費者直呼「有點可怕」，也質疑會員資料庫是否遭到駭客入侵。
馬修嚴選證實官網遭異常存取！部分會員資料恐外洩
針對外界疑慮，馬修嚴選於11月21日發布公告聲明，證實官網系統11月12日出現異常存取情形，隨即展開安全檢查，確認部分會員資料遭未經授權存取，涉及基本聯絡資訊及訂單相關資料。
業者表示，發現異常後已封鎖異常存取來源、強化系統防護，並於隔日（13日）啟動會員通知作業，透過簡訊及電子郵件提醒消費者，同時依規定通報主管機關。馬修嚴選也強調，官網並未儲存顧客信用卡資訊，第三方金流系統亦已完成安全排查。
詐騙訊息仍持續出現 假冒LINE客服誘導加入
然而，公告發布一週後，相關詐騙訊息仍未停歇。11月28日再有民眾指出，收到簡訊或LINE通知，謊稱自己訂購了優格與麥片，金額甚至高達1,080元，接著誘導消費者加入「@115bhzdf」、「@565umvxx」等假冒LINE帳號，聲稱可協助查詢或更改訂單。
馬修嚴選提醒消費者，切勿點擊不明連結或加入可疑帳號，並公布官方LINE帳號辨識方式：官方ID為「@matthewschoice」，名稱為「馬修嚴選Matthew's Choice」，帳號下方會顯示藍色勾勾「已認證」標示。
馬修嚴選也重申，官方絕不會要求消費者提供完整信用卡號、簡訊驗證碼，也不會指示操作ATM或網路銀行，呼籲民眾收到可疑訊息時務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。
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優格品牌「馬修嚴選」近日傳出會員個資外洩事件，多名網友在社群平台Threads反映，近期明明沒有購買商品，卻接獲假冒官方名義發送的訂購通知，訊息中的姓名及電話都正確，只有地址有誤，讓不少消費者直呼「有點可怕」，也質疑會員資料庫是否遭到駭客入侵。
馬修嚴選證實官網遭異常存取！部分會員資料恐外洩
針對外界疑慮，馬修嚴選於11月21日發布公告聲明，證實官網系統11月12日出現異常存取情形，隨即展開安全檢查，確認部分會員資料遭未經授權存取，涉及基本聯絡資訊及訂單相關資料。
業者表示，發現異常後已封鎖異常存取來源、強化系統防護，並於隔日（13日）啟動會員通知作業，透過簡訊及電子郵件提醒消費者，同時依規定通報主管機關。馬修嚴選也強調，官網並未儲存顧客信用卡資訊，第三方金流系統亦已完成安全排查。
然而，公告發布一週後，相關詐騙訊息仍未停歇。11月28日再有民眾指出，收到簡訊或LINE通知，謊稱自己訂購了優格與麥片，金額甚至高達1,080元，接著誘導消費者加入「@115bhzdf」、「@565umvxx」等假冒LINE帳號，聲稱可協助查詢或更改訂單。
馬修嚴選提醒消費者，切勿點擊不明連結或加入可疑帳號，並公布官方LINE帳號辨識方式：官方ID為「@matthewschoice」，名稱為「馬修嚴選Matthew's Choice」，帳號下方會顯示藍色勾勾「已認證」標示。
馬修嚴選也重申，官方絕不會要求消費者提供完整信用卡號、簡訊驗證碼，也不會指示操作ATM或網路銀行，呼籲民眾收到可疑訊息時務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。