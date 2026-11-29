根據蘋果產品追蹤網站Apple Sunset統計，歷代iPhone中，銷售週期最短的是2020年推出的頂規旗艦iPhone 12 Pro Max，從正式開賣到停售僅305天，連一年都不到，而首度導入Face ID臉部辨識功能的iPhone X則以313天排名第二，就連蘋果2007年推出的初代iPhone也榜上有名。
根據Apple Sunset資料，iPhone 12 Pro Max於2020年11月13日正式開賣，搭載A14仿生晶片、6.7吋OLED螢幕，支援5G行動網路，當時更擁有比iPhone 12 Pro更大的主相機感光元件。不過，隨著蘋果於2021年9月14日發表iPhone 13系列，iPhone 12 Pro Max也退出官方銷售陣容，販售時間僅305天，約10個月。
同系列的iPhone 12 Pro因為比Pro Max提早21天上市，販售時間為326天，排名第三。反觀標準版iPhone 12，直到2023年9月才正式停售，販售時間將近3年，與同世代的旗艦機型形成鮮明對比。
經典iPhone X排第二、初代iPhone也只賣346天
排名第二的iPhone X是蘋果為紀念iPhone問世10週年所推出的機型，不僅取消實體Home鍵，改採全螢幕設計，更首度導入Face ID臉部辨識技術，奠定後續多代iPhone的設計基礎。然而，iPhone X從2017年11月3日開賣，到2018年9月12日停售，前後僅313天。至於2007年由蘋果共同創辦人賈伯斯發表的初代iPhone，則在隔年iPhone 3G亮相後退場，販售時間為346天，排名第四。
史上最短命iPhone排行TOP5
第1名：iPhone 12 Pro Max，305天
第2名：iPhone X，313天
第3名：iPhone 12 Pro，326天
第4名：初代iPhone，346天
並列第5名：iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，348天
iPhone停售不代表不能用！6年前舊機仍能升級iOS 27
蘋果多款Pro系列旗艦機在新一代機型推出後便退出官方銷售陣容，標準版iPhone則往往會繼續販售。因此，販售週期短並不代表手機銷量不佳，也不代表蘋果停止提供系統更新。以排行第一名的iPhone 12 Pro Max為例，雖然已經停售超過5年，但根據蘋果官方公布的iOS 27相容機型名單，iPhone 12全系列目前仍支援iOS 27作業系統，使用者不必因為手機停售就急著換機。
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同系列的iPhone 12 Pro因為比Pro Max提早21天上市，販售時間為326天，排名第三。反觀標準版iPhone 12，直到2023年9月才正式停售，販售時間將近3年，與同世代的旗艦機型形成鮮明對比。
經典iPhone X排第二、初代iPhone也只賣346天
排名第二的iPhone X是蘋果為紀念iPhone問世10週年所推出的機型，不僅取消實體Home鍵，改採全螢幕設計，更首度導入Face ID臉部辨識技術，奠定後續多代iPhone的設計基礎。然而，iPhone X從2017年11月3日開賣，到2018年9月12日停售，前後僅313天。至於2007年由蘋果共同創辦人賈伯斯發表的初代iPhone，則在隔年iPhone 3G亮相後退場，販售時間為346天，排名第四。
史上最短命iPhone排行TOP5
第1名：iPhone 12 Pro Max，305天
第2名：iPhone X，313天
第3名：iPhone 12 Pro，326天
第4名：初代iPhone，346天
並列第5名：iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，348天
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蘋果多款Pro系列旗艦機在新一代機型推出後便退出官方銷售陣容，標準版iPhone則往往會繼續販售。因此，販售週期短並不代表手機銷量不佳，也不代表蘋果停止提供系統更新。以排行第一名的iPhone 12 Pro Max為例，雖然已經停售超過5年，但根據蘋果官方公布的iOS 27相容機型名單，iPhone 12全系列目前仍支援iOS 27作業系統，使用者不必因為手機停售就急著換機。