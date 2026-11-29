全球知名休閒鞋履品牌Timberland，過去因耐穿以及其諧音被稱作「踢不爛」，但近日有民眾分享旅遊慘況，表示赴日旅遊穿上塵封2年的Timberland鞋款，沒想到鞋底竟大面積脆化碎光，甚至還麻煩日本店員幫忙清理。根據修鞋業者解釋，點出「放太久」是問題關鍵，建議久放鞋子別直接穿出國；Timberland也曾提醒，PU鞋底在高溫高濕環境下容易水解老化，建議民眾平時放在陰涼通風處，並針對久放鞋子定期查看狀況。
出國穿「踢不爛神鞋」鞋底碎光！修鞋業者秒點出關鍵
一名網友日前在Threads發文抱怨，表示Timberland因耐穿又堅固，而有「踢不爛」稱號，但他前陣子穿上Timberland鞋款到日本旅遊，沒想到鞋底竟整塊脆化碎光。從畫面中可見，鞋底結構幾乎全部剝落，甚至還勞煩日本店員幫忙拿餐巾紙在地上清潔，讓他尷尬直呼「真的覺得很斯咪媽say」。
貼文曝光後，至今已累積20萬人觀看，不過有人追問「是放很久沒穿嗎？」原PO立刻點頭回應，並強調鞋子放了2年沒穿，馬上引來過來人直指問題出在鞋底可能是環保材質，放太久會導致粉化情況，「台灣氣候潮濕，鞋子很容易吸水氣，建議平常至少一周拿出來穿一下」。
不只如此，甚至有修鞋業者透露「放很久沒穿的鞋～切勿穿出國，先穿兩三天在家附近走走」，建議若鞋子塵封已久，千萬別馬上帶出國或長時間行走，雖然平時靜置看不出來，一旦穿上腳承受體重與走路的壓力，可能直接「開口笑」或整塊粉化剝落。
環保材質鞋子容易壞嗎？Timberland親自解釋了
事實上，Timberland官網曾針對「環保材質鞋子容易壞嗎」問題解釋，強調環保材質鞋子不一定較易壞，鞋底粉化或久放後碎裂，常見原因之一是PU鞋底在濕氣、時間與高溫高濕環境下產生水解老化，材料特性、鞋底結構、保存濕度與使用頻率也都是影響關鍵。
Timberland解釋，PU被廣泛應用於安全鞋、機能鞋與部分運動鞋底，原因是它具備輕量、彈性與避震等優點，很多人誤以為好好收著不穿就比較耐用，但對PU鞋底來說可不是這麼回事，由於PU會在空氣濕度下逐步被削弱，即使看起來乾燥環境中也可能慢慢影響材料。
在台灣鞋子怎麼保存比較好？Timberland「2點」建議：避免放在潮濕環境
Timberland建議，若想減少鞋底粉化、脫膠或材料提早老化風險，建議將鞋子擺放在乾燥通風的陰涼通風處外，避免長期放在高溫、高濕空間中；若是久放鞋款應定期檢查鞋況，並在合適環境下適度穿著。但不同材質有不同保養方式，若民眾不確定鞋款材質，可以至門市服務查詢。
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一名網友日前在Threads發文抱怨，表示Timberland因耐穿又堅固，而有「踢不爛」稱號，但他前陣子穿上Timberland鞋款到日本旅遊，沒想到鞋底竟整塊脆化碎光。從畫面中可見，鞋底結構幾乎全部剝落，甚至還勞煩日本店員幫忙拿餐巾紙在地上清潔，讓他尷尬直呼「真的覺得很斯咪媽say」。
不只如此，甚至有修鞋業者透露「放很久沒穿的鞋～切勿穿出國，先穿兩三天在家附近走走」，建議若鞋子塵封已久，千萬別馬上帶出國或長時間行走，雖然平時靜置看不出來，一旦穿上腳承受體重與走路的壓力，可能直接「開口笑」或整塊粉化剝落。
環保材質鞋子容易壞嗎？Timberland親自解釋了
事實上，Timberland官網曾針對「環保材質鞋子容易壞嗎」問題解釋，強調環保材質鞋子不一定較易壞，鞋底粉化或久放後碎裂，常見原因之一是PU鞋底在濕氣、時間與高溫高濕環境下產生水解老化，材料特性、鞋底結構、保存濕度與使用頻率也都是影響關鍵。
Timberland解釋，PU被廣泛應用於安全鞋、機能鞋與部分運動鞋底，原因是它具備輕量、彈性與避震等優點，很多人誤以為好好收著不穿就比較耐用，但對PU鞋底來說可不是這麼回事，由於PU會在空氣濕度下逐步被削弱，即使看起來乾燥環境中也可能慢慢影響材料。
在台灣鞋子怎麼保存比較好？Timberland「2點」建議：避免放在潮濕環境
Timberland建議，若想減少鞋底粉化、脫膠或材料提早老化風險，建議將鞋子擺放在乾燥通風的陰涼通風處外，避免長期放在高溫、高濕空間中；若是久放鞋款應定期檢查鞋況，並在合適環境下適度穿著。但不同材質有不同保養方式，若民眾不確定鞋款材質，可以至門市服務查詢。