我是廣告 請繼續往下閱讀

出國穿「踢不爛神鞋」鞋底碎光！修鞋業者秒點出關鍵

▲民眾穿號稱「踢不爛」的鞋款到日本旅遊，沒想到鞋底全碎光，而引發討論。（圖／美聯社／達志影像）

甚至有修鞋業者透露「放很久沒穿的鞋～切勿穿出國，先穿兩三天在家附近走走」

環保材質鞋子容易壞嗎？Timberland親自解釋了

在台灣鞋子怎麼保存比較好？Timberland「2點」建議：避免放在潮濕環境

全球知名休閒鞋履品牌Timberland，過去因耐穿以及其諧音被稱作「踢不爛」，但近日有民眾分享旅遊慘況，表示赴日旅遊穿上塵封2年的Timberland鞋款，沒想到鞋底竟大面積脆化碎光，甚至還麻煩日本店員幫忙清理。根據修鞋業者解釋，點出「放太久」是問題關鍵，建議久放鞋子別直接穿出國；Timberland也曾提醒，PU鞋底在高溫高濕環境下容易水解老化，建議民眾平時放在陰涼通風處，並針對久放鞋子定期查看狀況。一名網友日前在Threads發文抱怨，表示Timberland因耐穿又堅固，而有「踢不爛」稱號，但他前陣子穿上Timberland鞋款到日本旅遊，沒想到鞋底竟整塊脆化碎光。從畫面中可見，鞋底結構幾乎全部剝落，甚至還勞煩日本店員幫忙拿餐巾紙在地上清潔，讓他尷尬直呼「真的覺得很斯咪媽say」。貼文曝光後，至今已累積20萬人觀看，，「台灣氣候潮濕，鞋子很容易吸水氣，建議平常至少一周拿出來穿一下」。不只如此，，建議若鞋子塵封已久，千萬別馬上帶出國或長時間行走，雖然平時靜置看不出來，一旦穿上腳承受體重與走路的壓力，可能直接「開口笑」或整塊粉化剝落。事實上，Timberland官網曾針對「環保材質鞋子容易壞嗎」問題解釋，強調環保材質鞋子不一定較易壞，Timberland解釋，PU被廣泛應用於安全鞋、機能鞋與部分運動鞋底，原因是它具備輕量、彈性與避震等優點，很多人誤以為好好收著不穿就比較耐用，但對PU鞋底來說可不是這麼回事，由於PU會在空氣濕度下逐步被削弱，即使看起來乾燥環境中也可能慢慢影響材料。Timberland建議，若想減少鞋底粉化、脫膠或材料提早老化風險，但不同材質有不同保養方式，若民眾不確定鞋款材質，可以至門市服務查詢。