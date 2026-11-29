《GTA 6》在全球掀起遊玩熱潮，除了主線任務與各類犯罪活動外，傑森、露西亞的「造型搭配」也成為社群討論的最新焦點，為了讓玩家找到自己喜愛的衣服，國外開發者 Daniel Luu 打造的穿搭社群協作網站「GTA Fits」正式上線，專門收錄並整理主角穿搭與購買地點。
開發者打造穿搭資料庫 《GTA 6》服飾來源一鍵查詢
《GTA 6》上市首週便在社群平台 引發廣泛的「求同款造型」風潮，不少玩家紛紛發文詢問男女主角身上各項單品的來源，曾創辦熱門交易平台 Nookazon 與 Traderie 的開發者 Daniel Luu 見狀，決定建立一個整合性的穿搭資料庫，方便所有熱愛打扮角色的玩家查詢各類服飾。
百間商店一次整理 服飾、刺青、髮型位置都能查
《GTA 6》的開放世界舞台雷歐奈達幅員遼闊，且兩位主角傑森與露西亞擁有各自獨立的商店庫存，玩家過去想找特定衣服時必須逐店搜索，而 GTA Fits 整合了超過破百間「服飾店、刺青店、妝髮店」的完整資料庫，並搭配標註各興趣點的互動式地圖供人查閱。
在 GTA Fits 網站中，玩家只要點擊任一展示穿搭，系統便會詳細拆解上衣、牛仔褲、眼鏡、飾品、髮型與刺青等不同項目。每件單品均會附上對應的商店名稱與遊戲地圖位置，並支援依照商店名稱、服飾類別或玩家自創風格的受歡迎程度進行精確篩選。
玩家可分享穿搭 按讚衝排行榜
GTA Fits 同時具備社群動態牆功能，許多玩家運用《GTA 6》內建的拍照模式上傳傑森與露西亞的穿搭，精緻度被開發者稱讚宛如真實的社群動態貼文，平台還設有喜歡互動機制，獲得較多玩家點讚支持的熱門造型將會在排行榜取得更高名次，激發更多社群穿搭創意。
需要特別注意的是，GTA Fits 純粹是由玩家社群打造的協作網站，並非遊戲官方或內建的虛擬商店，若玩家在網站上看中喜愛的風格並想在遊戲中完美重現，仍須依照網站標示的商鋪地點與單品資料，親自在雷歐奈達的地圖中前往該店面購買對應服飾。
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《GTA 6》上市首週便在社群平台 引發廣泛的「求同款造型」風潮，不少玩家紛紛發文詢問男女主角身上各項單品的來源，曾創辦熱門交易平台 Nookazon 與 Traderie 的開發者 Daniel Luu 見狀，決定建立一個整合性的穿搭資料庫，方便所有熱愛打扮角色的玩家查詢各類服飾。
《GTA 6》的開放世界舞台雷歐奈達幅員遼闊，且兩位主角傑森與露西亞擁有各自獨立的商店庫存，玩家過去想找特定衣服時必須逐店搜索，而 GTA Fits 整合了超過破百間「服飾店、刺青店、妝髮店」的完整資料庫，並搭配標註各興趣點的互動式地圖供人查閱。
在 GTA Fits 網站中，玩家只要點擊任一展示穿搭，系統便會詳細拆解上衣、牛仔褲、眼鏡、飾品、髮型與刺青等不同項目。每件單品均會附上對應的商店名稱與遊戲地圖位置，並支援依照商店名稱、服飾類別或玩家自創風格的受歡迎程度進行精確篩選。
GTA Fits 同時具備社群動態牆功能，許多玩家運用《GTA 6》內建的拍照模式上傳傑森與露西亞的穿搭，精緻度被開發者稱讚宛如真實的社群動態貼文，平台還設有喜歡互動機制，獲得較多玩家點讚支持的熱門造型將會在排行榜取得更高名次，激發更多社群穿搭創意。
需要特別注意的是，GTA Fits 純粹是由玩家社群打造的協作網站，並非遊戲官方或內建的虛擬商店，若玩家在網站上看中喜愛的風格並想在遊戲中完美重現，仍須依照網站標示的商鋪地點與單品資料，親自在雷歐奈達的地圖中前往該店面購買對應服飾。