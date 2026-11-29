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小英總統說了什麼？蘇巧慧被接住了

民進黨立委蘇巧慧參選新北市長失利，但得票數大有進展更打破過去小英障礙，今（29）日即展開謝票行程，而前總統蔡英文昨晚也特別赴總部打氣。蘇巧慧表示，小英總統用自己的生命歷練告訴她，只要努力過就會離夢想越來越近，也許一次沒有成功，但是人總是一步一步地往前進，「我想我們都走在正確的道路上，總有一天會到達目標」。蘇巧慧表示，小英總統昨天在第一時間確實是有來到總部跟她加油，並用自己的生命歷練告訴她，只要努力過就會離夢想越來越近。也許一次沒有成功，但是人總是一步一步地往前進，「我想我們都走在正確的道路上，總有一天會到達目標」。蘇巧慧說，出來參選並不只是為了贏得一次選戰的勝利，而是希望自己的家鄉、腳下這塊土地、與生活的城市可以越來越好。所以選戰是努力的方式，但是想努力的方式也不只有選戰，每一天都在為這座城市、為台灣、為所愛的這個地方努力，這是想跟大家分享的。蘇巧慧提到，所以如果有任何人覺得，「洋流慧聚」到底有沒有效果？其實可以很直接地跟大家說，這一次的選戰兩個人在過程中，至少自己用900天的態度告訴大家，蘇巧慧代表的就是這樣一個價值，蘇巧慧用的就是這樣的一個方式，「我用真心換真心」。蘇巧慧提到，這次已經有超過100多萬人站在她這邊，因此會繼續努力，昨天也有跟李四川恭喜，既然選舉結果已經出來了，自己一樣是新北立委，一樣為這座城市努力，大家就一起匯聚更多的力量，「相信新北會越來越好、台灣會越來越好」。