我是廣告 請繼續往下閱讀

剛連任就轉戰憂失信選民 陳素月舉林靜儀為例：空降有時也是奇兵

民進黨立委陳素月成功當選彰化縣長後，依規定原立委選區必須在3個月內補選。落選的國民黨縣長候選人魏平政得票表現不俗，不少支持者熱情勸進他投入立委補選；至於綠營方面，地方普遍看好甫連任縣議員成功、陳素月嫡系子弟兵張欣倩接棒，但陳素月坦言擔心社會觀感問題，今（29）日受訪時明確表示，黨中央會基於勝選考量進行全盤審慎評估，「空降人選有時也是奇兵」。依《公職人員選舉罷免法》規定，區域立委就職後如因故出缺，且所遺任期大於1年，應自出缺事由發生之日起3個月內完成補選投票。隨著陳素月入主縣府，她留下的彰化縣第四選區（員林、田中等鄉鎮）補選戰場瞬間升溫，各陣營人選陸續浮出檯面，藍營目前以魏平政話題性最強。回顧本屆彰化縣長選舉結果，陳素月以30萬0929票當選、魏平政拿下26萬5,486票，兩人僅差距3萬5,443票，創下近幾屆彰化縣長選舉最小的票數差距，藍營支持者紛紛勸進魏平政「再戰一次」。儘管魏平政昨晚低調表示「無此規劃」，但支持者仍熱切盼望國民黨中央黨部可以「再徵召一次」。除了魏平政之外，其他被點名的藍營人士包括剛連任縣議員的曹嘉豪與鄭俊雄，其中鄭俊雄曾代表國民黨出戰2024年立委選舉；前彰化縣農會總幹事、縣府秘書張建豐近年家族深耕社頭、田中一帶，同樣具備厚實地方人脈；前副縣長洪榮章也被視為潛在戰將。縣黨部主委蕭景田則認為，魏平政具備全縣知名度與選戰經驗，絕對是「一時之選」，但最終人選仍須視個人意願與黨中央整體規劃而定。在民眾黨部分，創黨主席柯文哲日前南下輔選員林區六連霸縣議員張雪如時，曾公開盛讚張雪如是非常好的立委補選人選，當時張雪如聽聞後則以開心大笑回應，未把話說死。至於要力保這席立委的民進黨陣營，地方政壇普遍認為陳素月的嫡系子弟兵、此次順利連任的縣議員張欣倩是接棒首選；但部分綠營支持者憂心，張欣倩才剛宣誓連任議員，若馬上轉戰立委補選，恐背上「落跑」罵名而失信於選民。陳素月今日受訪時也直言，剛選上議員就立即轉戰其他跑道，「確實有值得商榷之處」。她強調，立委補選的人選將由黨中央基於勝選考量，進行全盤審慎評估，並特別舉2022年民進黨徵召林靜儀空降參選台中市第二選區立委補選、最終成功擊敗國民黨顏寬恒為例，意味深長地表示「空降人選有時也是奇兵。」