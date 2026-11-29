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▲ 賴瑞隆站在車上，沿途向店家與市民揮手致意，也頻頻高舉雙手比出大愛心。許多鄉親停下腳步，熱情揮手回應。（圖／翻攝畫面）

甫當選高雄市長的賴瑞隆，今（29）日立即展開一連三天的「感謝高雄謝票大車掃」活動。首日即安排全天候的謝票行程，走訪十個行政區，向所有高雄市民致上最深的敬意與感謝。賴瑞隆感謝市民的信任與託付，讓他順利接棒，延續高雄的進步與發展。謝票車隊一早從橋頭出發，行經岡山、路竹、湖內與茄萣，下午前往楠梓與左營向市民致意，晚間則走訪鹽埕、鼓山及三民區。賴瑞隆指出，謝票首日特別選擇從原高雄縣區出發，展現他對原縣區的重視，未來也將兼顧大高雄各區的均衡發展。賴瑞隆站在車上，沿途向店家與市民揮手致意，也頻頻高舉雙手比出大愛心。許多鄉親停下腳步，熱情揮手回應，還有年輕朋友興奮地跑到車旁，向賴瑞隆索取簽名、合影留念，現場互動熱烈，展現他的高人氣。賴瑞隆表示，面對市民的託付，接下來將籌組「最堅強的團隊」，以務實穩健的步伐推進各項工作，與議會夥伴共同努力，並持續與中央政府密切合作，全力建設大高雄。賴瑞隆進一步表示，當選就是責任的開始。未來將秉持初衷，加速推動高雄各項建設，延續民進黨在高雄的執政路線，帶領這座城市大步向前。接下來兩天，謝票車隊將繼續走訪高雄各區，賴瑞隆也將親自向更多市民表達最誠摯的感謝之意。