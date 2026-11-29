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▲該網友透露Mana夫妻一直把東西堆在社區地下室。（圖／翻攝自Threads）

來自日本的YouTuber Mana（岡田真菜實），去年宣布跟台灣男友Ian結婚，並且在今年正式生下了一個兒子，總是自稱高雄媳婦的她，因為常常公開南台灣生活日常擁有不少忠實觀眾，然而她近日疑似被同社區鄰居爆料，總是把私人物品堆在停車場，管理員多次勸阻卻反被刁難，甚至曾欠繳管理費，貼文曝光後掀起不少討論。針對本次爭議，Mana截稿前尚未作出回應。一名高雄網友透露，自家社區有一對YouTuber夫妻相當不尊重大樓規距以及保全，跟網路上形象差很大，還總是把停車場當自己家，把東西堆得跟雜物區一樣，甚至去日本生產時遲交了三個月的管理費，但明明就有匯款管道可以馬上處理。不僅如此，管委會麻煩保全去協調後，居然變成保全被找麻煩，包裹送到社區沒注意到貨反而質疑保全沒有提醒他們，惡意刁難讓大家都很難做事；該網友接著爆料，他們房子裝潢也沒有先告知，就放著灰塵在社區亂飛，使鄰居們都不勝其擾。貼文發出來之後，留言區紛紛猜測是日本籍、住在高雄的YouTuber Mana，相當意外看起來相當隨和的夫妻倆私下居然是這種樣子，相關爆料貼文在Threads發酵後，夫妻倆疑似已經儘速處理，因為該網友已經刪除貼文，但事主夫妻倆尚未公開回應此事件。