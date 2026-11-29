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「背叛藍營」紅利僅一次！民代揭于北辰問政力道不足

秦慧珠遭貼「叛徒」標籤！呂家愷走中間路線陷空戰困境

藍營民代直言上綠營節目吃力不討好

國民黨籍台北市議員秦慧珠、新北市議員呂家愷、無黨籍桃園市議員于北辰在今年九合一大選意外吞敗，引發外界討論。除了秦慧珠選前不斷對台北市長蔣萬安開砲，替自己埋下選情失利隱憂外，三人的共同點就是政論節目的常客，照理說，空戰實力不差，但怎會落選？一名不具名藍營民代表示，除了徐巧芯能完全靠空氣，否則經營基層還是最重要的，因為中間選民變動非常快。學者曲兆祥則認為，秦慧珠最大問題在於變叛徒，于北辰則是「反抗藍營」紅利只有一次，表現被拿來跟綠營比，相對比較不吃香。文化大學國發所兼任教授曲兆祥接受《NOWNEWS今日新聞》受訪時表示，于北辰是軍人出身，也是黃復興黨部系統，當時出來選有「背叛藍營」的鼓勵票，對綠營來說很新鮮，但這只會有一次。經過四年，選民會把他跟民進黨的議員比，而不是藍營議員，因此選民的投票方向就被轉掉。不願具名的民代則分析，民進黨只支持綠推出來的人，若不是黨提出來的人，「黨性不堅」就必須要空戰能力議題極強，像是北市議員苗博雅那樣，否則他們的支持者在看政論時，雖然一時聽一時爽，但內容有沒有料？選民會分辨的出來。另外，他在議會對桃園市長張善政的質詢，也沒有強而有力的內容或揭發弊案，才會導致他落馬。至於，秦慧珠的部分，曲兆祥說，當蔣萬安在逆風上游時，不斷在後面搗亂，對於黃復興這些鐵藍的群眾來說，秦慧珠就是「叛徒」，加上黃復興的票源不穩，並下達動員令轉換支持對象，會落選不是意外。地方民代指出，秦慧珠完全是自爆，但這就是她的選擇。呂家愷則是上得了偏綠色彩的政論，但偏藍的卻上不了，所以在選票上，藍選民對他的支持就會比較弱。雖然他的言論也是走中間路線，但中間選民變化太快，在空戰上容易會產生困境。該藍營民代直言，上綠營節目對國民黨政治物來說沒有加分，因為支持者不會去看你講的東西，只會覺得「你又去上綠的節目」，所以心中基本上就會有一個反感。很難在節目發揮很強的反擊力道，甚至還可能被挖坑跳，基本上是吃力不討好的空戰方式。但只要論點適中，懂的不被見縫插針，當中間、淺綠、淺藍的民眾看到時，還是會有加分。