我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨九合一大選大敗，黨內檢討聲浪逼向黨主席鄭麗文，昨天新竹黨部主委楊文科、彰化黨部主委蕭景田請辭、黨副主席兼秘書長李乾龍和組發會主委李哲華也都提出辭呈，但由於即將面臨立委補選，鄭麗文並問准辭。李乾龍今（29）日受訪時替鄭抱不平，反問「下台就能解決問題嗎？」鄭麗文下台把爛攤子丟出來，該怎麼面對接下來的立委補選？李乾龍說，大家對鄭麗文最大的批評，是他4月份去中國大陸訪問，但十年來兩岸交流都切斷了，很多心理擔心兩岸會不會有戰爭發生，所以兩岸冰封狀態，誰站出來化解了這個危機？大家靜下心來好好去想一想，那地方選舉擔心兩岸政策偏頗有所顧慮，但兩岸開啟和平是2300萬人都期盼的，不分藍綠大家都希望兩岸能夠和平，這次選舉大家把她切割得這麼清楚，選完後再來說她輔選不利，他覺得有欠公允。李乾龍說，國民黨現在最欠缺的就是團結。他過去有段時間心理非常難過，「一鍋飯才開始煮、半生不熟就急著掀開來，那能吃嗎？」他很擔心選舉才落幕，砲口就對準黨中央，大家應該靜下來如何團結，「洋流」勢不可擋，團結都來不及，還自己黨內還製造分裂，怎麼面對2028的選舉？賴清德不是省油的燈啊。李乾龍更說，黨主席是黨員按照黨章一票一票選出來的，現在鄭麗文就下台，把爛攤子丟出來，怎麼去面對下面接下來立委補選跟2028？「國民黨沒有了，中華民國就沒有了」，有一些人恨不得鄭麗文馬上下台，下台就能夠解決問題嗎？那更稱了民進黨的心。不過李乾龍也說，鄭麗文應趕快把黨內的雜音消除，如何團結國民黨，如何把2028最強棒選出來這個才是最重要。不是鄭麗文下台，下台還不簡單，他身為幕僚長，他去承擔輔選敗選責任。