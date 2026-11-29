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僅357票落選 張峻：無效票超過2500張

律師赴花蓮地院遞狀聲請查封、重新計票

張峻陣營質疑開票狀況出現疑義

游淑貞：尊重民主機制

2026九合一選舉落幕，雲林、花蓮縣卻喊驗票。花蓮縣長部分，國民黨候選人游淑貞最終以6萬3013票，險勝無黨籍張峻的6萬2656票，雙方僅差357票、約占有效票千分之2.1，符合《公職人員選舉罷免法》重新計票門檻。張峻今（29）日上午委由律師正式向花蓮地方法院聲請驗票，並要求查封選舉人名冊及選舉票；花蓮縣選委會表示，目前全縣選票均已送回並完成封存，後續將依法院裁定配合辦理。法院法官則將於30日早上10點去選委會查封選票。花蓮縣長昨晚開票一開始呈現三方競爭，但隨著開票進度推進，逐漸形成游淑貞、張峻2人拉鋸，最終游淑貞拿下6萬3013票，張峻則獲得6萬2656票，僅差357票。而張峻今一早展開謝票時表示，雙方票數差距極小，無效票卻超過2500張，約為勝負差距的7倍，因此決定依法聲請重新計票，希望對支持者有所交代。他認為，「廢票確實太多了」，希望透過驗票讓支持者了解實際狀況，也強調這是對支持者負責。張峻陣營今上午由競選總部主任胡慧君及律師魏辰州前往花蓮地方法院提出聲請。魏辰州表示，張峻與游淑貞得票差距357票，占本次花蓮縣長選舉有效票數約千分之2.1，符合《選罷法》第69條第1項規定，因此在法定期間內聲請查封選舉人名冊、選舉票及重新計票。依規定，當選人與次高票落選人得票差距在有效票總數千分之3以內時，次高票候選人可於投票日後7日內向管轄法院聲請重新計票，法院並應就查封範圍在20日內完成重新計票。胡慧君也表示，陣營從選監人員回報及開票錄影畫面中，發現部分開票所出現疑義。她舉例，有開票人員疑似直接拿起整疊選票計票，未逐張讓現場民眾清楚辨識；另有選監人員反映，曾看到選票圈選2號張峻，卻被唱成廢票。花蓮縣選委會則表示，截至29日，全縣所有選舉票均已送回縣選委會完成封存，將依法院裁定配合後續驗票，並強調會秉持行政中立，確保選舉程序公開、公正。對張峻陣營提出驗票，游淑貞則表示，尊重民主機制，並稱「少數服從多數，多數尊重少數」，選後更應促進團結、共榮與共好。她強調，民主選舉應依照既定制度產生結果，無論得票差距大小，都應尊重公平機制與選民選擇。