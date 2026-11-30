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▲林更新在《兩京十五日》中飾演捕快，他同時也是該劇出品人之一。（圖／翻攝自微博@兩京十五日）

成毅主演的古裝劇《兩京十五日》霸榜Netflix熱播榜，劇中演員片酬也曝光，身為主演，成毅的片酬為2千萬人民幣（約台幣8800萬元），回顧成毅上一檔《長安二十四計》的片酬是1200萬元人民幣（約台幣5280萬元），足足漲了800萬元人民幣，由於他在《兩京十五日》中飾演落難太子，常在泥堆中打滾，拍攝過程艱辛，不少人認為片酬較多也合理，而出品人之一的林更新則是1500萬元人民幣（約台幣6600萬元）。成毅在中國的聲量僅次肖戰，商業價值無可限量，《兩京十五日》開播不到一星期就獲得超過60個廣告贊助，他在劇中飾演太子「朱瞻基」，片酬為2千萬人民幣（約台幣8800萬元），是相當頂級的價碼。雖《兩京十五日》只有26集，比過去成毅拍的古裝劇級數都還要少，但他卻能領到高價碼，主要是因為戲中有大量逃難、爆破的大場景，拍攝起來非常辛苦，之前還有人拍到成毅在吊鋼絲時，工作人員不小心讓他撞到頭，可見過程艱辛。此外，劇中飾演捕快「吳定緣」的林更新，則拿1500萬元人民幣（約台幣6600萬元）的片酬，他也是該劇出品人之一，吳幸鍵飾演的「于謙」以及姜珮瑤飾演的女醫「蘇荊溪」，片酬都是150萬人民幣（約台幣660萬元），連成毅的十分之一都不到，差距非常大。