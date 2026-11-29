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2026九合一大選結果出爐，民進黨立委沈伯洋挑戰蔣萬安失利，但台北市議員逆勢增加2席，對此民進黨北市黨部主委吳沛憶表示，本屆提名區域25席議員，加上原住民議員1席，最後當選拿下23席議員，不僅較上屆增加2席，議員整體得票數大增12萬6千票，議員當選率近9成，評估3點因素，第一是「洋流」成功形成母雞帶小雞效益；第二，聯合競選，聯合掃街、聯合宣傳發揮團隊作戰；第三是議員候選人在艱困選區服務與問政的勤奮努力，獲得市民肯定。民進黨台北議員增2席 吳沛憶稱洋流是主因對於本次台北市長與議員選舉結果，吳沛憶表示，沈伯洋雖未當選，但已締造近30年來民進黨市長得票次高紀錄，台北市議會的民進黨團也從19席增加至23席。本屆提名區域25席議員，加上原住民議員1席，最後當選拿下23席議員，不僅較上屆增加2席，議員整體得票數大增12萬6000票，議員當選率近9成。吳沛憶分析議員逆勢成長關鍵，第一是沈伯洋「洋流」成功形成母雞帶小雞效益；第二，本屆議員採聯合競選，聯合掃街、聯合宣傳發揮團隊作戰，提升整體議員曝光度；第三，民進黨議員候選人在艱困選區服務與問政的勤奮努力，獲得市民肯定。民進黨台北市黨部表示，本屆堅持正向選舉，讓很多市民感動。雖然仍未獲得多數，但是非常感謝市民的鞭策，也感謝許多志工、民眾的鼓勵。每一次的選舉都要從中檢討、學習，不斷提升團隊，記取市民用選票給予我們的訊息，仔細聆聽，並且下次改進。民進黨北市黨部和黨公職未來會加強深耕基層，並且打開和社會對話的平台，持續爭取市民的信任。