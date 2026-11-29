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國民黨昨在地方大選遭遇大敗，包括台中市的6個縣市失守，黨內檢討聲浪逼向黨主席鄭麗文，但她昨絲毫未提敗選責任，更將於12月初前往英國，被黨內解讀是躲避敗選逼宮。國民黨文傳會主委稍早宣布，鄭麗文考量選後安排，將以選後各項工作為重，未來在適當時機訪英。國民黨文傳會主委陳以信表示，鄭麗文於半年前接獲母校劍橋大學辯論社（Cambridge Union）的演講邀請，原訂訪英行程亦安排拜會英國政府、國會交流、國際重量級媒體專訪、與英國前首相會面，以及關懷慰問僑胞等活動。陳以信指出，鄭麗文十分珍惜此次交流機會，也誠摯感謝英國各界的盛情邀請與悉心安排。然而，地方選舉甫告落幕，選後安排、黨務人事、組織布局及立委補選等重要工作也將陸續展開。經審慎考量，主席現階段將以選後各項工作為重，與黨務團隊共同為下一階段的挑戰做好準備。陳以信強調，國民黨與英國各界長期保持良好的互動與暢通的溝通管道，也期待未來在適當時機訪英，進一步深化彼此的交流與合作。