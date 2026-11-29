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2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰今（29）日落幕，平鎮高中靠著先發投手范博超完投7局、10K好投以及幸世賢致勝二壘安打，以3：2逆轉擊退北科附工，奪下隊史第9冠。平鎮總教練吳柏宏賽後指出，范博超此役投球有王牌投手的架勢，唯一的失投球出現在4局上被陳靖岳敲安。吳柏宏也解釋，為何在陳靖岳代打前選擇故意保送黃宥傑，「那位打者是他們中心打線，我覺得這就是棒球，就是拚搏。」身為黑豹旗衛冕軍，平鎮此役卻逆風開局，4局上先發投手范博超遭遇得點圈危機，平鎮選擇敬遠黃宥傑，卻被代打的陳靖岳擊出清壘二壘安打，以0：2落後。所幸6局下平鎮把握得分機會，靠著幸世賢敲出致勝二壘安打，最終以3：2逆轉奪冠，成功完成賽會2連霸、笑納隊史第9冠。此役面對北科附工先發投手梁畯閎，平鎮打線前4局難以突破，直到6局下才從後援投手劉尚杰、余利亞手中攻下3分大局。總教練吳柏宏賽後表示，雖然是「桃園內戰」，但自家打線對梁畯閎相當陌生，「平常對打的情況下，其實最好的投手都不會對到我們。」吳柏宏直言，梁畯閎此役表現很不錯，「封鎖住我們的打者，讓我們不好攻擊；一開始有得點圈機會我們沒把握，他後面就越投越穩。」平鎮先發投手范博超此役完投7局飆出10次三振，且僅被敲出1支安打，不過4局上被代打的陳靖岳擊出清壘二壘安打，差點成為此役勝負關鍵。吳柏宏說，「他整場球都有壓制對方，最關鍵就是那一顆失投球被打安打失掉2分，當然很可惜，但是他後面不慌不忙守住局數，我覺得這就是王牌投手的架勢。」在陳靖岳代打前，平鎮選擇敬遠前一棒打者黃宥傑，吳柏宏解釋，「那位打者應該是他們的中心打線，或許今天把他排到後面。我覺得這就是棒球，拚對就是有、拚錯或許就是被得分，當下就是這個決定。」吳柏宏指出，在0：2落後的情況下，一直提醒選手要想辦法在6局下拿分，減輕7局下追分的壓力，「選手們其實很棒，在有壓力的情況下拿下分數。我一直提醒他們只要有上壘就有機會，我相信對方也會緊張。畢竟是冠軍賽，有上壘就會壓迫，就有得分的機會。」談到隊史第9冠，吳柏宏感謝選手每日努力練習，也感謝桃園市政府、「桃園棒球教父」張滄彬老師、平鎮高中黃華彩校長及師長對球隊的支持與幫助，「我們新校長8月剛上任，大家也很想要把第一個冠軍送給黃校長，也很開心大家有做到。」