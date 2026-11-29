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綠營催出609萬票 牛煦庭：洋流並未反轉社會氛圍

民眾黨議員選戰拿下60萬票 牛煦庭揭白營支持者高行動力

認國民黨是最大輸家 牛煦庭點名2大選戰思維該淘汰

洋流掩蓋「討厭民進黨」氛圍 牛煦庭：藍營無法進攻、陷入被動

2026九合一地方選舉落幕，國民黨失去多達6個執政縣市，民進黨及民眾黨則在地方選戰中擴張政治版圖。國民黨立委牛煦庭今（29）日分析，「洋流」催票效果斐然，但並未反轉社會氛圍，而投票率提高的另一源頭，則是民眾黨的背水一戰。至於國民黨，牛煦庭直言，「本黨無疑是這場選戰的最大輸家」，經過大罷免、2026兩場惡戰後，「冷處理」、「靠組織」的選戰思維可以包一包了。激情選戰落幕，牛煦庭今發文指出，民進黨加上他們支持的縣市首長候選人，一共在全台灣拿下609萬票，在地方大選搞出了總統等級的催票效應，說是「傾巢而出」一點都不誇張。牛煦庭認為，洋流的集氣造勢、聲量灌水、民調帶風向，真實用意只有一個，就是塑造「會贏」的期待。這樣的操作，充分結合大罷免32比0之後綠營支持者「不服輸」的情緒，實是催票技術的極致展現，但要說破圈就過頭了。牛煦庭分析，2014年柯文哲現象的背後是世代翻轉、2018年韓流爆發的背後是庶民戰權貴，兩者都能扣合當初「打倒執政黨」的社會氛圍，順應氛圍，才能捲起真正的政治海嘯。洋流只有偶像崇拜，卻缺乏完整的政治號召，沒必要畏懼，「畢竟，若真有『破圈』效應的話，別懷疑，連雙北都會失守。」不過，牛煦庭也指出，洋流搶佔了版面，掩蓋了本來民進黨執政弊端的各種討論，且嚴重壓縮了在野黨議題攻防的能量，衝擊了各地的催票成果，卻也是藍軍苦吞敗仗的核心原因。牛煦庭指出，投票率提高的另一源頭，是民眾黨的背水一戰。民眾黨在這次的議員選戰拿下60萬張選票，議會路線對小黨來說無疑是正確選擇，但在地方選舉開疆闢土卻不容易。牛煦庭表示，中央大選得益於7成出席率，民眾黨左右選盤的影響力很明顯，但到了地方選舉，出席率只剩6成，中間的差距，多是白營潛在支持者與中間選民。牛煦庭指出，這場選舉各地的出席率介於6、7成間，比過去高出不少，除了綠營的傾巢而出，這幾年受盡打壓、面對生存壓力的白營，也爆發出驚人的參與度，即便不像傳統選戰那樣人山人海，「但票就是開得出來！」白營支持者直接左右了新竹縣的戰果，就是高行動力最好的證明。牛煦庭認為，這個成果會帶來支持者「選票效能感」的全面提升，支持者的行動有好的成果，未來當然會繼續行動，這是未來各黨在地方選舉布局時，都要考慮到的新變數。談及國民黨的選戰表現，牛煦庭直言，「本黨無疑是這場選戰的最大輸家。」最後關頭的強力催票，不幸只發揮了部分效果。「冷處理」、「靠組織」的選戰思維，在大罷免、2026兩場惡戰之後，可以包一包了。當代選舉，訊息傳播如此快速，就是候選人火線對決、就是狹路相逢勇者勝。牛煦庭表示，高雄、台南的結果雖不如意，但值得寬慰，因為候選人的拼搏精神，帶給支持者希望、也催出更多選票，只是可嘆撞上對手傾巢而出，受限綠營板塊而已。台北、新北的士氣反轉，恰恰也來自電視辯論會、公辦政見會的對決場面。桃園最後時刻猛攻埤塘光電、重開台積電議題，也是同樣道理。牛煦庭指出，2018年國民黨有空污和能源議題、2022年有論文誠信問題，能夠扣合「討厭民進黨」的氛圍，但這場選戰，這個氛圍被洋流的討論完全掩蓋，對手得逞，而國民黨的選戰無法進攻，陷入全面被動。「缺了號召的選戰，就沒有穿透力；缺了議題的候選人，就沒有說服力。」牛煦庭直言，這是失去大量版圖的國民黨，必須完全認清的現實與問題。