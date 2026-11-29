好市多黑色購物節進入最後一週，明（30）日除了迎來黑五第8波優惠，也適逢全球購物盛事「網購星期一」（Cyber Monday）。好市多連續2天祭出線上購物單筆滿8800元現折880元優惠，黑鑽會員明天搶先開買，12月1日則開放全體會員參加，兩天適用的優惠碼不同。實體賣場也同步新增85吋大電視、OLED顯示器、洗碗機皆現省1萬元，《NOWNEWS今日新聞》整理網購優惠碼、賣場最新特價商品及入場時間一次看。
好市多網購星期一明登場！連2天滿8800元現折880元
每年美國感恩節隔天為「黑色星期五」（Black Friday），緊接著的星期一則是「網購星期一」（Cyber Monday），今年落在11月30日。不同於黑五最早以實體賣場促銷為主，網購星期一則主打電商及線上購物優惠。
根據好市多官網公告，11月30日、12月1日連續2天推出線上購物滿額折抵活動，單筆訂單金額滿8800元，於購物車頁面輸入指定優惠碼，即可現折880元，若剛好達到消費門檻，相當於打9折。
🟡11月30日網購優惠
活動對象：黑鑽會員限定
優惠內容：單筆滿8800元現折880元
優惠碼：em26cyber
🟡12月1日網購優惠
活動對象：全體好市多會員
優惠內容：單筆滿8800元現折880元
優惠碼：26cyber
好市多網購優惠碼別忘了輸入！結帳後不能補折抵
好市多提醒，優惠碼僅限指定活動日期使用，每帳號限使用一次，不可重複抵用、拆分使用或兌換現金，且僅適用於好市多線上購物，實體賣場、會員卡年費及部分指定商品均不適用。
特別要注意的是，若結帳時忘記輸入優惠碼，訂單成立後將無法要求補折抵，建議會員付款前先確認是否已成功扣除880元。另外，若取消部分訂單或辦理部分退貨，好市多也將依商品金額比例扣除優惠券折抵金額後退款。
好市多黑五Day8優惠出爐
好市多今年首度將黑色購物節延長至14天，活動自11月23日至12月6日登場，集結超過700項優惠商品。明天進入活動第8天，實體賣場再新增22款精選優惠商品，包括飛利浦85吋Mini LED顯示器、LG 55吋OLED顯示器、伊萊克斯獨立式洗碗機，3款大型家電皆現省1萬元，飛利浦全自動義式咖啡機也現省6000元。
除了大型家電，適合冬天使用的小白兔暖暖包、瓦斯罐，以及好自在衛生棉、洗髮露、胡麻醬等民生用品也加入折扣行列。
🟡3C科技、大型家電
PHILIPS飛利浦85吋Mini LED顯示器：現省10,000元
LG 55吋OLED顯示器：現省10,000元
ELECTROLUX伊萊克斯60公分獨立式洗碗機：現省10,000元
SAMSUNG三星43吋移動式智慧聯網螢幕組：現省3,200元
🟡廚房家電、鍋具
PHILIPS飛利浦全自動義式咖啡機：現省6,000元
VITAMIX全營養調理機含隨行杯：現省4,400元
ZWILLING德國雙人PURE不鏽鋼雙耳湯鍋含蓋4件組：現省800元
TATUNG大同11人份全不鏽鋼電鍋：現省420元
WOKY哈哈鍋28公分不沾深煎鍋，含玻璃上蓋及矽膠鍋鏟：現省400元
🟡居家清潔、生活用品
DREAME追覓H14洗地機：現省1,600元
ZWILLING德國雙人不鏽鋼真空保溫瓶1公升：現省140元
FEBREZE風倍清織物除菌消臭噴霧：現省114元
CRV安控通用洩壓裝置瓦斯罐250公克、12罐入：現省70元
KOBAYASHI小白兔竹炭握式暖暖包30入：現省70元
🟡美妝保養、女性生理用品
NEUTROGENA露得清肌緻新生A醇精華：現省270元
WHISPER好自在清新淨味液體衛生棉24公分、60片入：現省210元
WHISPER好自在清新淨味液體衛生棉27公分、52片入：現省200元
L’OREAL巴黎萊雅玻尿酸豐盈洗髮露：現省200元
MOROCCAN BEAUTY摩洛哥水感修護髮素430毫升、2瓶入：現省160元
WHISPER好自在熊抱散熱安睡褲24片入：現省120元
🟡食品、營養補充品
SIMPLY超濃代謝夜酵素錠EX，每盒30錠、2盒入：現省160元
KEWPIE焙煎胡麻醬1公升：現省59元
好市多黑五倒數最後一週
好市多黑色購物節將於12月6日落幕，活動期間黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。想掌握每日最新優惠商品的會員，可於前一天下午4時透過好市多官方Facebook、Instagram查詢，下午5時也會於Costco App公布。實際優惠商品及庫存數量則以各賣場現場為準。
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每年美國感恩節隔天為「黑色星期五」（Black Friday），緊接著的星期一則是「網購星期一」（Cyber Monday），今年落在11月30日。不同於黑五最早以實體賣場促銷為主，網購星期一則主打電商及線上購物優惠。
根據好市多官網公告，11月30日、12月1日連續2天推出線上購物滿額折抵活動，單筆訂單金額滿8800元，於購物車頁面輸入指定優惠碼，即可現折880元，若剛好達到消費門檻，相當於打9折。
活動對象：黑鑽會員限定
優惠內容：單筆滿8800元現折880元
優惠碼：em26cyber
🟡12月1日網購優惠
活動對象：全體好市多會員
優惠內容：單筆滿8800元現折880元
優惠碼：26cyber
好市多網購優惠碼別忘了輸入！結帳後不能補折抵
好市多提醒，優惠碼僅限指定活動日期使用，每帳號限使用一次，不可重複抵用、拆分使用或兌換現金，且僅適用於好市多線上購物，實體賣場、會員卡年費及部分指定商品均不適用。
特別要注意的是，若結帳時忘記輸入優惠碼，訂單成立後將無法要求補折抵，建議會員付款前先確認是否已成功扣除880元。另外，若取消部分訂單或辦理部分退貨，好市多也將依商品金額比例扣除優惠券折抵金額後退款。
好市多今年首度將黑色購物節延長至14天，活動自11月23日至12月6日登場，集結超過700項優惠商品。明天進入活動第8天，實體賣場再新增22款精選優惠商品，包括飛利浦85吋Mini LED顯示器、LG 55吋OLED顯示器、伊萊克斯獨立式洗碗機，3款大型家電皆現省1萬元，飛利浦全自動義式咖啡機也現省6000元。
除了大型家電，適合冬天使用的小白兔暖暖包、瓦斯罐，以及好自在衛生棉、洗髮露、胡麻醬等民生用品也加入折扣行列。
PHILIPS飛利浦85吋Mini LED顯示器：現省10,000元
LG 55吋OLED顯示器：現省10,000元
ELECTROLUX伊萊克斯60公分獨立式洗碗機：現省10,000元
SAMSUNG三星43吋移動式智慧聯網螢幕組：現省3,200元
🟡廚房家電、鍋具
PHILIPS飛利浦全自動義式咖啡機：現省6,000元
VITAMIX全營養調理機含隨行杯：現省4,400元
ZWILLING德國雙人PURE不鏽鋼雙耳湯鍋含蓋4件組：現省800元
TATUNG大同11人份全不鏽鋼電鍋：現省420元
WOKY哈哈鍋28公分不沾深煎鍋，含玻璃上蓋及矽膠鍋鏟：現省400元
🟡居家清潔、生活用品
DREAME追覓H14洗地機：現省1,600元
ZWILLING德國雙人不鏽鋼真空保溫瓶1公升：現省140元
FEBREZE風倍清織物除菌消臭噴霧：現省114元
CRV安控通用洩壓裝置瓦斯罐250公克、12罐入：現省70元
KOBAYASHI小白兔竹炭握式暖暖包30入：現省70元
🟡美妝保養、女性生理用品
NEUTROGENA露得清肌緻新生A醇精華：現省270元
WHISPER好自在清新淨味液體衛生棉24公分、60片入：現省210元
WHISPER好自在清新淨味液體衛生棉27公分、52片入：現省200元
L’OREAL巴黎萊雅玻尿酸豐盈洗髮露：現省200元
MOROCCAN BEAUTY摩洛哥水感修護髮素430毫升、2瓶入：現省160元
WHISPER好自在熊抱散熱安睡褲24片入：現省120元
🟡食品、營養補充品
SIMPLY超濃代謝夜酵素錠EX，每盒30錠、2盒入：現省160元
KEWPIE焙煎胡麻醬1公升：現省59元
好市多黑五倒數最後一週
好市多黑色購物節將於12月6日落幕，活動期間黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。想掌握每日最新優惠商品的會員，可於前一天下午4時透過好市多官方Facebook、Instagram查詢，下午5時也會於Costco App公布。實際優惠商品及庫存數量則以各賣場現場為準。