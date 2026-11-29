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明晨低溫下探10度 白天起逐日回暖到週末

▲未來一周天氣雖然沒有顯著的冷空氣影響，不過早晚依舊偏涼，日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

全台晴到多雲 下波鋒面12/8報到

▲未來一週全台各地大多為晴到多雲，環境水氣持續偏少，只有在台東、恆春半島有零星短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明（30）日清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地低溫14至17度，新竹、苗栗近山區下探10至12度，白天氣溫逐漸回升，預計一路暖到週末，各地高溫可達27至30度。未來一週降雨偏少，下一波鋒面則預計12月8日抵達，北部、東半部降雨機率增加，氣溫也將再度下滑。劉沛滕指出，東北季風明天上午才減弱，因此明天清晨，在搭配輻射冷卻的影響下，各地低溫依舊只有14至17度，尤其是新竹、苗栗等局部近山區，可能出現10至12度的極端低溫，白天氣溫逐漸回升，北台灣24至26度，中南部28度。劉沛滕說明，週二至週日預期都沒有冷空氣影響，台灣西半部白天高溫，都有27至30度的水準，東半部則是26至28度，各地早晚低溫則是18至20度，整體日夜溫差較大，早晚可能有10度的變化，要特別留意穿搭。未來一週天氣方面，劉沛滕提及，12月台灣進入一段「雨量偏少」的環境，未來一周只有台東、恆春偶爾會有零星雨勢，其他地區都是晴到多雲的好天氣；觀察冬季各月份預報，12月至2月「氣溫偏暖、降雨偏少」訊號明顯，今年冬季將會是「暖冬」的型態。劉沛滕補充，氣象署觀察，下一波鋒面預計會直到下週二（12月8日）才會影響台灣，屆時北台灣的降雨率先增加，鋒面後則有東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，氣溫也會有所下滑。