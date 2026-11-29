我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著選戰結果揭曉，雙北封關民調與最終得票出現明顯落差，準確度再度成為選後焦點。台北市長蔣萬安以8.03個百分點擊敗沈伯洋，新北市長當選人李四川則以不到3個百分點差距勝過蘇巧慧。前台大醫師林氏璧指出，艾普羅、ETtoday等民調與最終票數相對接近，至於信民協會與民調專家戴立安合作的調查，讓他直呼：「好像也不是很準⋯⋯。」台北市方面，蔣萬安最終拿下53.72%，沈伯洋則獲得45.69%，兩人相差8.03個百分點。林氏璧在臉書轉分享「全民查假會社」整理的雙北及桃園封關民調比較表，艾普羅預測蔣萬安44.1%、沈伯洋37.1%，相差7％；ETtoday則為蔣萬安48.1%、沈伯洋42%，相差6.1％，兩家民調的差距幅度相對接近最終結果。新北市方面，李四川以51.21%擊敗蘇巧慧的48.25%，差距為2.96個百分點。對照封關民調，艾普羅預測李四川37%、蘇巧慧33.4%，相差3.6％；台灣研究學會則預測李四川43.1%、蘇巧慧38.4%，相差4.7％；至於桃園市，張善政以55.68%勝過黃世杰的44.32%，領先11.36個百分點，封關民調中則以ETtoday預測的張善政47.4%、黃世杰36%較為接近。相較之下，戴立安與信民協會合作的民調，選後因雙北預測結果與實際開票差距較大而受到關注。該團隊11月16日公布的台北市封關調查，沈伯洋支持度為48.6%，蔣萬安僅33.8%，與最終蔣萬安勝出、領先8.03個百分點的結果呈現明顯反差；新北市部分，10月13日公布的調查則由蘇巧慧以43.1%領先李四川的30%。此外，該團隊11月3日公布的台中市調查，何欣純以41.1%領先江啟臣的30.4%，但最終開票何欣純以50.54%對48.54%勝出，雙方差距僅2個百分點。對於民調與實際選舉結果的落差，林氏璧也在社群上對相關推估結果提出調侃「好像也不是很準」。不過，政治評論員張禹宣則透露，戴立安在封關後私下進行的最後推估，區間已調整為蔣萬安領先3至8個百分點，只是受到選舉民調發布規範限制，未能對外公開。隨著選舉結果揭曉，各家民調的抽樣方式、未表態選民比例，以及封關預測與實際得票之間的差異，也再度掀起網路熱議。