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選前政界好友最常問的：侯友宜有沒有真挺？

侯友宜親打上千通電話催票 幾乎每天陪李四川掃街

鄭麗文、盧秀燕重傷 黃揚明：侯友宜下一步值得玩味

2026九合一地方選舉落幕，國民黨李四川險勝民進黨蘇巧慧，成功守住新北市執政權。媒體人黃揚明今（29）日指出，李四川從選前預估落選到逆轉勝，除了翡翠水庫光電議題發酵，另一個關鍵人物就是新北市長侯友宜。他透露，侯友宜在選戰最後衝刺期，不僅親自打了上千通電話給里長、樁腳拉票、催票、固票，也幾乎每天陪著李四川掃街，打破外界侯友宜沒有全力相挺的耳語。黃揚明更直言，選後藍營大咖當中，就剩侯友宜還有戰功，其下一步也很值得玩味。黃揚明指出，險勝的李四川，選前綠營給媒體的資訊，是蘇巧慧穩定領先，從預估落選到逆轉勝，除了要感謝翡翠水庫光電議題發酵，還有侯友宜。黃揚明透露，政界好友選前針對新北選情，最常問他的問題不是李四川會不會贏，而是「侯友宜有沒有真的挺李四川？」黃揚明指出，侯友宜在最後衝刺期，不僅親自打了上千通電話給里長、樁腳拉票、催票、固票，也幾乎每天都陪著川伯在新北的大街小巷徒步或車隊掃街，打破了外界侯友宜沒全力挺的耳語。黃揚明表示，即使2024年敗選後，侯友宜在國民黨內核心確實被「邊緣」，但在昨天開票後，鄭麗文、盧秀燕重傷，雲林丟了，韓國瑜也難再起。黃揚明認為，「藍營大咖當中，就剩侯還有戰功。」侯友宜的下一步也很值得玩味。