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▲朱玲玲（中）牽著娜然（右），對這位準媳婦應是非常認可。（圖／翻攝自IG@eric_fok_）

香港豪門霍英東家族第三代、身家估計高達千億的霍啟山曾和章子怡有過一段情，還希望她婚後息影在家相夫教子，兩人最終分手。近日霍啓山獲香港政府頒授「銅紫荊星章」，在社群平台分享喜悅的同時，無預警曬出與小14歲女星娜然的親密合照，大方認愛，照片中不僅見他親暱摟腰，連媽媽朱玲玲也與娜然手牽手同框，婆媳關係看似已獲家族認可。霍啟山日前在 Instagram 發文，表示對獲頒香港政府授予的「銅紫荊星章」深感榮幸，並由衷感謝家人、朋友與同事一路以來的堅定支持與信任，承諾未來將繼續致力於服務社會。然而，最吸睛的莫過於隨文附上的合照。畫面中，身穿筆挺黑色西裝、別著勳章的霍啟山，與一襲深色套裝的娜然並肩而立，兩人對著鏡頭露出幸福微笑，霍啟山更將右手大方攬在娜然腰間，舉止親密自然，形同正式向外界公開戀情。除了小倆口的甜蜜同框，另一張三人合照更引發熱議。照片中，有「最美港姐」之稱的霍啟山母親朱玲玲站在中間，右手挽著兒子霍啟山的手臂，左手則與身旁的娜然十指緊扣，畫面溫馨和諧。外界解讀，朱玲玲這一個「緊牽雙手」的親密舉動，不僅展現了對娜然的高度喜愛，更等同於在公開場合正式認定了這位「準媳婦」的地位。現年43歲的霍啟山與29歲的娜然相差14歲。擁有俄羅斯與蒙古血統的娜然，因在電影《封神第一部：朝歌風雲》中飾演「蘇妲己」一角爆紅，憑藉絕美混血外型與魅惑氣質被封為「最美妲己」。過去霍啟山曾與章子怡、外籍模特兒 Lea T. 等人傳出緋聞，如今在人生重要榮耀時刻選擇公開與娜然的戀情，並獲得母親朱玲玲的暖心背書，也讓外界紛紛猜測霍家是否很快將再迎來喜事。