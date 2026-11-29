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民進黨立委沈伯洋挑戰蔣萬安失利，隔日隨即展開一連3天的「洋流感謝祭」車掃謝票，不少小水滴到場送暖，而車隊在金山南路時，鏡頭也捕捉到台北101董事長賈永婕帶著PUMA帽追車，眼眶泛淚並揮手為沈伯洋加油打氣，在車隊停下之際，賈永婕喊道「下次我會早一點出來，祝你可以抽到寶可夢的票」，隨後又說下次要一起打匹克球，「我一定打爆你！」賈永婕在選前表態支持沈伯洋，並成為其選前之夜壓軸神秘嘉賓，但最終結果不如預期，賈永婕今日上午才發文表示，尊重民主也信任台灣的民主制度，接受選舉的結果。因為這裡是民主台灣，早上群組開始熱絡討論選舉結果，彼此了解對方的想法，不同立場可以討論，不同意見可以表達，彼此尊重彼此祝福，好愛這樣的生活，「這一刻，我真心覺得，台灣贏了！」因為大家依然擁有選擇的權利，也依然可以在自己的崗位上，認真生活、努力打拼。而下午在沈伯洋謝票車掃之際，賈永婕帶著PUMA帽追車，眼眶泛淚並揮手為沈伯洋加油打氣，在車隊停下之際，賈永婕喊道「下次我會早一點出來，祝你可以抽到寶可夢的票」，隨後又說下次要一起打匹克球，「我一定打爆你！」暖心互動也感染一旁小水滴。