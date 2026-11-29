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郵局新制12/1上路！國際水陸包裹重量放寬：美國也可以寄了

自2026年12月1日起，凡是發往越南、馬來西亞的國際水陸包裹，未來重量上限將由現行的10公斤，放寬提升至30公斤。

自12月1日起也將恢復發往美國的國際水陸包裹。

▲中華郵政公告表示，自12月1日起將調整國際水陸包裹服務，除了將發往越南、馬來西亞的重量限制，從原本10公斤提高至30公斤，也將恢復發往美國地區。（圖／記者陳明安攝）

每件省60元！郵局「國際快捷郵件優惠」整個12月都有

自12月1日起至12月31日止，只要是寄往美國的國際快捷郵件（EMS），每件郵資可減收60元，適用對象包括一般戶及特約戶。

▲中華郵政12月推出「國際快捷郵件限時優惠」，自12月1日起至12月31日止，只要是寄往美國的國際快捷郵件（EMS），每件郵資可減收60元。（圖／取自photoAC）

郵局新制12月1日上路！根據中華郵政公告表示，自12月1日起將調整國際水陸包裹服務，除了將發往越南、馬來西亞的重量限制，從原本10公斤提高至30公斤，也將恢復發往美國地區，盼滿足民眾寄送大件用品需求；另外12月1日起至12月31日祭出「國際快捷郵件限時優惠」，民眾若辦理寄往美國EMS，每件可省60元郵資，優惠活動整個12月都可用！《NOWNEWS今日新聞》整理郵局12月新制最新規定，帶領民眾了解。根據中華郵政在11月27日公告，表示同時，中華郵政提到，先前暫停國際水陸包裹發往美國，但經與合作的美國報關業者確認後，目前已可提供代寄件人繳納關稅服務，因此據了解，國際水陸包裹主要是採用海運方式運送，在郵資方面較為平價低廉，相當適合寄送重物，且對運送時間較不急迫者。中華郵政強調，此舉在於期盼滿足新住民及外籍移工寄送家鄉物資、大件民生用品需求，藉此提升服務競爭力與拓展客源。值得一提的是，中華郵政亦宣布推出「國際快捷郵件限時優惠」，為拓展在聖誕節及新年海外寄件商機，但郵局強調，代寄業者及郵政代辦則不在優惠對象中，在12月優惠活動期間，一般大宗戶及特約戶享大宗折扣者，其大宗折扣仍按活動前公告價之郵資加總計算。如有想在聖誕節或新年前寄送信件的民眾，不妨把握這次優惠省小錢。