我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市平鎮高中今（29）日在2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰，以3：2逆轉擊退北科附工，奪下隊史第9冠。先發中外野手幸世賢在6局下擊出致勝二壘安打，成為逆轉贏球的大功臣，賽後幸世賢表示，自己的目標是打職棒，希望能改善家庭的生活，他透露父母都是聾啞人士，平時在家都是用手語溝通，家人的感情也很融洽，「所以要把平時練習的東西展現出來，把身價打出來。」此役幸世賢扛平鎮先發第6棒、中外野手，2局下不慎自打球擊中鼠蹊部，當場痛到站不起來，但他仍選擇留在場上奮戰，「我有發現隊友都在笑，我滿腦子只想要繼續比賽，沒有時間去理大家。」幸世賢直言，自己已經高三，目標就是要替平鎮拚2連霸，因此不想要提前退場。平鎮前5局陷入2分落後，6局下先靠著安打與對方守備失誤追平比數，輪到幸世賢打擊時，他一棒掃出中外野深遠二壘安打，送回超前致勝分，成為冠軍戰逆轉大功臣。幸世賢說，在場下就已經準備好要鎖定直球，「上去打擊時，吳柏宏教練也有跟我說去設定直球，前面觀察下來，他的直球比例比較多。剛好第一顆就是我喜歡的位置，我就大膽攻擊。」幸世賢在擊中球心後，一路邊跑邊激動吶喊，「因為我這個黑豹旗賽事前面不是打得這麼好，直到4強、然後冠軍戰才打得那麼好，所以自己也憋很久了。」他也透過這次關鍵一擊證明自己，期許能把平時累積的訓練成果完全展現在球場上，為明年畢業挑戰職棒打出身價。幸世賢坦言，想挑戰職棒除了是跟上學長的腳步，另一方面也是因為家庭環境不是很好，希望能用棒球讓家人生活好過一點。他透露，父母都是聾啞人士，平時在家都用手語溝通，「我的家人、兄弟姐妹，彼此的相處都很好。正因為爸爸、媽媽這樣子，家人反而更照顧我們，讓我們好過一點。」