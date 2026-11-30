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開賽時間（CST） 對戰組合（客場 @ 主場） 讓分盤口 大小分盤口 最低票價參考 賽事觀戰焦點 04:30 邁阿密熱火 @ 克里夫蘭騎士 熱火讓 1.5 分 239.5 $33 美元 東區勁旅凌晨率先交鋒，盤口預期進攻大戰 05:00 洛杉磯湖人 @ 曼菲斯灰熊 湖人讓 3.5 分 228.5 $35 美元 焦點大戰！湖人全員健康踢館6人傷停的灰熊 05:00 波士頓塞爾提克 @ 聖安東尼奧馬刺 馬刺讓 4.5 分 214.5 $55 美元 西區龍頭馬刺主場迎戰綠衫軍（NBA TV全美轉播） 06:00 鳳凰城太陽 @ 猶他爵士 太陽讓 4.5 分 223.5 $9 美元 太陽客場出擊，力拚延續爵士連敗低潮 07:00 奧蘭多魔術 @ 底特律活塞 活塞讓 4.5 分 208.5 $23 美元 魔術背靠背作客挑戰東區前段班活塞 07:00 亞特蘭大老鷹 @ 紐約尼克 尼克讓 5.5 分 217.5 $234 美元 5連勝老鷹踢館麥迪遜廣場花園對決尼克 07:00 丹佛金塊 @ 多倫多暴龍 金塊讓 3.5 分 223.5 $49 美元 暴龍雷納德持續缺陣，主場迎戰金塊 07:00 紐奧良鵜鶘 @ 波特蘭拓荒者 拓荒者讓 10.5 分 229.5 $17 美元 拓荒者楊瀚森因高位腳踝扭傷缺陣，主場仍獲看好 09:30 洛杉磯快艇 @ 金州勇士 勇士讓 2.5 分 216.5 $34 美元 加州內戰！殘陣勇士主場力拚9連勝 10:00 明尼蘇達灰狼 @ 沙加緬度國王 灰狼讓 7.5 分 220.5 $24 美元 灰狼客場出擊，力拚擊敗戰績墊底的國王

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美國職籃（NBA）台灣時間明（30）日將迎來多達10場例行賽交鋒，其中西區兩大焦點戰役備受矚目，清晨5點西區第2的洛杉磯湖人（15勝4負）將作客踢館西區強權曼菲斯灰熊（15勝5負），上演近10戰同為8勝2負的頂尖對決。上午9點30分則由金州勇士（10勝9負）坐鎮主場迎戰洛杉磯快艇（4勝14負），勇士將在缺少柯瑞（Stephen Curry）等5名主力下，力拚延續主場8連勝不敗金身。《NOWNEWS》也整理明日賽程、值得關注的對戰組合和轉播平台供讀者參考。在NBA盃小組賽遭馬刺逆轉淘汰後，湖人（15勝4負）明日清晨5點將繼續客場征戰，挑戰近況火燙、主場正處於3連勝的曼菲斯灰熊（15勝5負）。兩隊近10戰皆繳出8勝2負的絕佳表現，灰熊期間場均轟下121.6分（投籃命中率49.7%），進攻火力驚人。本場比賽湖人陣容完全健康，傷兵名單掛零，由場均狂轟36.3分、6.6籃板、7.7助攻、1.9抄截的當家球星唐西奇（Luka Doncic）領軍，搭配近10戰場均投進2.5記三分球的格萊姆斯（Quentin Grimes）迎戰；反觀灰熊雖然戰績亮眼，但正面臨嚴重傷兵潮，包括新秀布澤爾（Cameron Boozer，腳踝）、葛蘭特（Jerami Grant，小腿）、史都華（Isaiah Stewart，臀部）、傑克森（GG Jackson，腳部）、小皮朋（Scotty Pippen Jr.，背部）與桑德斯（Richie Saunders，膝蓋）等6人全數缺陣，重擔將全數落在場均24.1分的後衛傑羅姆（Ty Jerome）與近10戰場均18.4分的考沃德（Cedric Coward）身上。博弈盤口開出湖人客場讓3.5分。上午9點30分的「加州內戰」，主場戰績高達8勝1負、正處於主場8連勝的勇士，將在舊金山大通中心迎戰客場尚未開胡（0勝9負）、苦吞6連敗的快艇。雙方本季曾於11月2日交手，當時勇士以124：112獲勝，新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）單場狂砍37分成為致勝功臣。儘管勇士目前傷兵滿營，包含柯瑞（腹部）、巴特勒（Jimmy Butler III，膝蓋）、波爾津吉斯（Kristaps Porzingis，生病）、穆迪（Moses Moody，膝蓋）與桑托斯（Gui Santos，膝蓋）全數高掛免戰牌，但倫德博格（場均18.9分、7.4籃板）與近10戰場均15.7分的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）仍將全力捍衛主場；快艇方面雖有比爾（Bradley Beal，膝蓋）、米勒（Jordan Miller，肩膀）與尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser，腳趾）缺陣，但主控加蘭（Darius Garland，場均20.6分）與近期外線手感不俗的八村壘（Rui Hachimura，近10戰場均2.3記三分）仍具備一搏之力。盤口看好勇士主場讓2.5分。