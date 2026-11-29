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人稱「熊大律師」的律師陳君瑋，近日登上政論節目《新台派上線》聊本次九合一大選選情，其中意外揭露一段世界超小的緣分，那就是民進黨台北市長候選人沈伯洋的老婆曾心慧，不僅是自己台北大學法律系的同班同學，這個班甚至還有藝人張鈞甯、剛選上新竹縣長的鄭朝方。「熊大律師」在節目中提到，自己跟沈伯洋的老婆曾心慧，女星張鈞甯都是台北大學法律系的同班同學，不僅如此，同班同學還有剛選上新竹縣縣長的鄭朝方，超狂同學名單掀起許多討論。事實上，張鈞甯過去求學時間成績就相當優異，畢業於景美女中、台北大學法律系的她，後來還進入中央大學產業經濟研究所讀碩士，主要研究演藝人員的經紀管理問題，不只戲演得好，就連書都讀得特別好。進入演藝圈之後，張鈞甯馬上就靠著亮眼外型以及過人演技打出知名度，再加上高學歷襯托，她直接變成圈內知性女神，2018年更受邀回到北大母校領傑出校友獎，也曾受邀回到母校演講，分享自己跨領域發展的心得，總能掀起許多話題。